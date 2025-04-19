Психолог назвала первые признаки лудомании у близких людей

Lenta.ru

Лудомания, или патологическая зависимость от азартных игр, является серьезным заболеванием, затрагивающим как психику, так и социальную жизнь, рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. О том, как выявить у своих близких это психическое расстройство, она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Психолог назвала первые признаки лудомании у близких людей
© Lenta.ru

Психолог рассказала, что в ее практике ключевой маркер лудомании — это когда человек перестает осознавать последствия, а его мозг фокусируется только на игре, игнорируя семью, работу, долги и все остальное. Она рассказала, что часто близкие таких людей могут замечать в них потребность ставить больше денег для получения адреналина. Если возможности играть нет, то у зависимых появляются агрессия или тревога, пояснила она.

Лудоманы постоянно обсуждают ставки, стратегии или прошлые игры, при этом делают попытки остановиться и обещают «завязать», но срываются, отметила Булгакова. Такие люди часто просят одолжить деньги, не оплачивают счета и кредиты, а в результате теряют работу, учебу, рушат отношения в семье, рассказала специалист.

«Часто близкие совершают ошибку: пытаются решить проблему за счёт выплаты долгов лудомана, оправдывают его поведение. Это лишь усугубляет зависимость», — Екатерина Булгакова, психолог.

В таких случаях, по ее словам, необходимо прекратить финансовую поддержку, но сохранить эмоциональный контакт. Также она добавила, что лудомания часто идет рука об руку с алкоголизмом или другими пагубными привычками. В таких случаях не нужно винить себя, лучше начать с открытого, но бережного разговора и предложить зависимому помощь психотерапевта, заключила Булгакова.

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