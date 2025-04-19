Как получить бесплатную путевку в детский лагерь для ребенка

Летний лагерь — мечта для многих маленьких россиян, но только далеко не у всех семьи могут себе это позволить. В такой ситуации выручают бесплатные путёвки, доступные как льготникам, так и просто талантливым детям. Как получить такую путёвку, какие документы для этого понадобятся и можно ли потом отказаться от поездки? «Секрет» обсудил с юристами и адвокатами.

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Кто может получить бесплатную путёвку в детский лагерь

Дети-льготники

В соответствии с федеральным законодательством, на бесплатную путёвку в детский лагерь могут претендовать:

дети-сироты и дети без опеки в возрасте от 7 до 17 лет;

инвалиды с рождения, а также дети с ограниченными возможностями здоровья (от 7 до 15 лет);

дети из малообеспеченных семей, если уровень дохода на одного человека менее прожиточного минимума в регионе проживания (от 7 до 15 лет);

дети военнослужащих и мобилизованных, ветеранов боевых действий (от 7 до 15 лет);

дети, родившиеся в семье, где один или оба родителя являются инвалидами (от 7 до 15 лет).

«Помимо перечисленных категорий, каждый регион вправе устанавливать дополнительные группы детей, которые могут получить бесплатную путёвку. Например, в Орловской области могут получить путёвку члены молодёжных общественных объединений. В других регионах путёвку могут оформить дети из многодетных семей», —

Также к льготникам нередко относят детей — жертв вооружённых конфликтов и катастроф, детей — жертв насилия, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев.

Талантливые дети

Претендовать на поездку могут школьники и студенты с высокими достижениями в учёбе, в частности:

отличники;

призёры олимпиад и спортивных состязаний;

лауреаты творческих конкурсов.

Распределяют такие путёвки на конкурсной основе, при этом каждый лагерь сам определяет критерии для их предоставления.

«Многие детские лагеря часто проводят разнообразные творческие конкурсы, победители и призёры которых могут отправиться на отдых бесплатно. Чаще всего это востребованные и популярные центры, среди которых «Артек», «Смена», «Орлёнок» и «Океан». Также путёвки сюда разыгрывают спонсоры. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо зайти на сайт лагеря, найти информацию о проводящихся мероприятиях и изучить условия», — Аминат Гетажеева, адвокат.

Дети родителей — членов профсоюза

Также помощь в оформлении такой путёвки могут оказать профсоюзы. Если один из родителей работает на предприятии, где он есть, можно попробовать оформить поездку через него.

«Единственный нюанс — на профсоюз выделяется небольшое количество путёвок, поэтому на всех желающих не хватит», — отмечает адвокат Аминат Гетажеева.

Дети — получатели адресной помощи

Помогают с бесплатными путёвками в детский лагерь и различные благотворительные и некоммерческие организации. Они сами определяют, кого отправлять на отдых.

Куда можно получить бесплатную путёвку

Путёвку можно получить практически в любой детский лагерь на территории России и с соответствующей лицензией. Но в популярные места, такие как «Артек», принимают исключительно на конкурсной основе.

Государство формирует перечень лагерей, куда выдаются путёвки. Это могут быть как обычные центры отдыха и досуга несовершеннолетних, так и специализированные санаторно-курортные учреждения. Кроме того, регионы самостоятельно готовят перечень местных лагерей, куда могут направляться дети.

Как получить бесплатную путёвку в детский лагерь

Как подать заявление

Сделать это можно как онлайн, так и офлайн.

В первом случае нужно авторизоваться в личном кабинете портала «Госуслуги» и выбрать раздел «Организация отдыха детей в каникулярное время», а затем заполнить заявку и отправить её на рассмотрение.

Во втором случае с заявлением необходимо обратиться в МФЦ или отделение соцзащиты в регионе проживания.

Какие документы понадобятся

Для оформления бесплатной путёвки понадобятся:

копия свидетельства о рождении (паспорта, если ребёнку исполнилось 14 лет);

паспортные реквизиты родителя или официального представителя;

нотариальная доверенность, если заявление подают не официальные представители ребёнка;

СНИЛС родителя;

документы, подтверждающие льготы (например, подтверждение инвалидности или статуса сироты);

медицинская справка по форме 079/У.

«Особое внимание следует обратить на медицинское заключение. В предоставлении путёвки откажут, если ребёнок страдает туберкулёзом, у него онкологическое заболевание, психические расстройства в состоянии обострения, инфекционные болезни кожи и глаз, паразитарные заболевания», —

Также могут потребоваться справка из школы или спортивной школы, отмечает член Ассоциации юристов России Наталья Грешнова. Но их запрашивают не всегда.

В какие сроки нужно подать заявление

Всё зависит от правил, установленных региональными властями. Сейчас сделать это уже не получится — заявочная кампания обычно проводится зимой, рассказывает юрист ЕЮС Екатерина Ноженко. Иногда её устраивают чуть позже, весной.

Когда пройдёт заявочная кампания в 2025 году, пока неизвестно.

«В регионах, откуда исходит большое число обращений, списки детей могут формироваться на год вперёд. В этом случае сбор заявок начинается в конце лета — начале осени. Более детальную информацию по срокам можно получить на портале «Госуслуги» или в региональном отделе соцзащиты», —

В какие сроки приходит ответ

Зависит от региона и загруженности государственных органов. Мосгортур, к примеру, обычно рассматривает обращения в течение 21 рабочего дня.

Из-за чего в бесплатной путёвке в детский лагерь могут отказать

Зачастую отказ в предоставлении бесплатной путёвки происходит из-за объективных причин:

ребёнок не соответствует возрастному цензу (в большинстве лагерей принимают детей с 7 до 15 лет);

на несовершеннолетнего на момент подачи заявки уже оформлена другая льгота на отдых;

у ребёнка нет официального места жительства, отсутствует прописка;

предоставлен неполный пакет документов или часть из них утратила актуальность;

ребёнок не соответствует ни одной категории нуждающихся;

нет подтверждения получения ежемесячного пособия на несовершеннолетнего (если заявка оформляется по льготе малообеспеченным);

ребёнок не прошёл обязательный медицинский осмотр (отсутствует справка 070/У) или у него выявили определённые заболевания (инфекционные или паразитарные, психические расстройства с агрессивным поведением и т. д.);

семья ребёнка ранее нарушала правила использования сертификатов.

© Константин Михальчевский/РИА Новости

Придётся ли за что-то платить родителям

Бесплатная путёвка позволяет пользоваться всей инфраструктурой детского лагеря совершенно бесплатно. На время отдыха центр предоставляет полноценное питание, а также развлекательные и образовательные мероприятия на безвозмездной основе.

Но иногда возможны расходы со стороны родителей.

Проезд до лагеря может осуществляться за свой счёт — полностью или частично.

В случае порчи имущества детского лагеря родителям ребёнка придётся выплачивать компенсацию.

«Чтобы убедиться, что поездка будет бесплатной, следует внимательно изучить договор с детским лагерем. Там прописываются финансовые обязательства сторон», —

Можно ли отказаться от бесплатной путёвки в детский лагерь

Если родители передумали отправлять ребёнка в лагерь, они вправе отказаться от путёвки:

минимум за 35 рабочих дней до заезда — если уважительных причин нет;

не позднее 60 календарных дней со дня начала отдыха — при наличии таких причин.

«Стоит отметить, что в случае, если родители частично оплачивают путёвку, они могут лишиться потраченных средств. Следует внимательно изучить договор с оздоровительным лагерем и тщательно следовать всем условиям, изложенным там», —

Если путёвка полностью бесплатная, никаких последствий не будет. Но нужно понимать, что повторно воспользоваться такой возможностью может и не выйти. На практике при отказе от путёвки повторную заявку зачастую игнорируют.