Единое расписание в школах: как оно повлияет на качество образования

С 1 сентября 2025 года в российских школах введут единое расписание, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Ожидается, что оно поможет отследить объем нагрузки на педагогов — сколько уроков и для какого количества школьников они их провели. Также нововведения изменят норму проведения контрольных и проверочных работ, включая всероссийские. Как эти меры скажутся на качестве образования, «Вечерняя Москва» обсудила с советником директора МБОУ СОШ № 30 города Химки по воспитанию и взаимодействию с молодежными и общественными объединениями Александром Титенком.

© Вечерняя Москва

Собеседник «ВМ» объяснил, что в разных школах нагрузка на педагогов варьируется в разных пределах. Есть школы, где учителя русского и математики ведут большой объем работы, а есть такие, где учителя этих же предметов — это только начинающие молодые специалисты.

«Они не берут большого количества учебных часов. Поэтому введение единого расписания, к сожалению, не сможет решить этот вопрос в полной мере и кардинальным образом оказать влияние на уровень образования учеников», — добавил советник директора.

Что касается нормирования контрольных и проверочных работ (не более 10 процентов от общего количества уроков по программе), то в образовательных организациях есть предметы, по которым таких работ нет вовсе.

«Например, в биологии контрольных работ как таковых вообще не существует. Проводятся работы, но они занимают не весь урок, а 15–20 минут от него. Поэтому, к сожалению, в календарно-тематическом планировании они не всегда отображаются», — отметил Титенок.

В этом случае отследить, насколько укладываются в норматив те или иные проверочные задания, будет сложно. Кроме того, в других предметах есть такие работы, которые не укладываются в формат контрольных.

«В случае с физической культурой необходимо вводить такие понятия, как зачеты и нормативы. Это касается и основ безопасности защиты родины — предмет также не подразумевает проверочных контрольных работ. Но есть зачеты и нормативы, которые необходимо будет отображать в нормативных документах», — заключил собеседник «ВМ».

Также с 1 сентября 2025 года вступит в силу документ, регламентирующий время, которое должно уходить на выполнение домашнего задания у младших школьников в России. Кто будет контролировать объем заданного на дом и что делать, если одному ребенку нужно больше регламентированного времени, а другому — меньше, разбиралась «Вечерняя Москва».