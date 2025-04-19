Как помочь ребенку избежать влияния злоумышленников

Совместный просмотр видео с записью разговоров с мошенниками и секретные слова, которые можно незаметно отправить родителям, помогут ребенку не попасть под влияние злоумышленников. Об этом рассказала ТАСС психолог семейного центра "Диалог" Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Валерия Гомонко.

"Мошенникам удается убедить детей на противозаконные действия созданием чувства страха и срочности - "если ты это не сделаешь сейчас, то будут большие проблемы", с помощью авторитета - представляясь сотрудниками полиции, банка, ФСБ, учителями, родителями друзей. А также изоляцией от взрослых и друзей, потому что когда нет возможности обсудить с кем-то возникшие проблемы, человек теряет возможность взглянуть на ситуацию со стороны, взглядом другого, не вовлеченного в процесс обмана. Также имеют место манипуляции, основанные на одобрении и признании - "только ты можешь спасти", "мы знаем, ты умный парень, только ты нас поймешь и поможешь", - сказала Гомонко.

Она подчеркнула, что подростки являются уязвимой категорией из-за возрастных кризисов, у них недостаточно развит самоконтроль и критичность мышления, мало жизненного опыта. В общении с ними мошенники часто используют такие манипуляции, как шок, давление с первых минут - настойчивые звонки и сообщения о срочной ситуации, из-за чего ребенок не способен принять обдуманные решения. Также в ход идет дробление задач, от мелких, кажущихся безобидными шагов - "сфотографируй паспорт" до серьезных и противоправных - "забери все деньги из дома", "спрячься по указанному адресу".

Специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и соцзащиты населения Екатерина Игонина считает, что подростки более доверчивы - особенно к своим сверстникам, которыми порой предстают перед ними преступники. В беседе с ТАСС она пояснила, что их проще увлечь различными обещаниями, например, денег или каких-то благ. Или напугать угрозами вреда им самим и родным в случае отказа.

Гомонко отметила, что зачастую подростки находятся в ощущении конфликта с родителями и из-за этого боятся обратиться к ним за помощью, даже если начинают догадываться, что находятся под влиянием мошенников. Им кажется, что родители их не поймут. Поэтому самое важное для родителей - выстраивать со своим ребенком доверительные отношения, разделяя самого ребенка от его поступков.

"Необходимо открыто говорить с ребенком о фактах и способах мошенничества, смотреть совместно видео в интернете с записью разговоров мошенников с жертвами, чтобы знать, как и что они говорят, чтобы обмануть людей. Договориться с ребенком о том, что слова от незнакомых людей "никому не говори" являются стоп-сигналом и необходимостью сразу звонить родителям. Также рекомендую договориться о совместном секретном слове, которое подросток может отправить родителям, если нет возможности позвонить и открыто рассказать об угрозах и мошенничестве", - подчеркнула психолог.

Поводы для беспокойства

По словам Гомонко, есть признаки, по которым можно догадаться, что ребенок мог стать жертвой мошенников. Например, он стал необычно напряженный, тревожный, прячет телефон, испытывает резкие перемены настроения. Или подросток стал часто уходить на улицу "по делу", не объясняя куда, просить деньги без объяснений, стал избегать разговоров при родителях по телефону или быстро сбрасывать звонки.

"Если вы подозреваете, что ваш ребенок находится под влиянием мошенников, в первую очередь вам следует успокоиться самим. Спокойные родители - залог решения проблемы. Во-вторых, сказать подростку о своих подозрениях - "я вижу, что что-то происходит, ты переживаешь, давай вместе разберемся, я рядом, я всегда на твоей стороне", - рекомендовала Гомонко, добавив, что также следует изолировать ребенка от связи с мошенниками: заблокировать номера, убрать доступ к мессенджерам, выключить телефон, не оставлять его одного. Возможно, потребуется обратиться в правоохранительные органы.

Игонина рекомендовала родителям проговаривать правила личной и финансовой безопасности: быть осторожными с незнакомцами, особенно с желающими вдруг стать подростку другом как в реальной, так и виртуальной жизни, а также в телефонном общении. С осторожностью относиться к разговорам с чужими людьми любого пола и возраста, не выполнять их любые, даже самые безобидные просьбы. Родителям следует использовать на гаджетах детей функцию родительского контроля, а также запретить называть данные, которые могут относиться к персональным: номер телефона, адрес, диктовать данные банковских карт или документов, называть пароли, снимать по их просьбе видео и фото.

"Интересуйтесь тем, с кем подростки общаются, чем увлекаются, как относятся к деньгам, на что их тратят и в каких суммах нуждаются. Обязательно прислушивайтесь к телефонным разговорам: если их много, и каждый раз ребенок ведет их подальше от вас - это повод насторожиться. Главное - просто общаться с ребенком как можно чаще на все возможные темы", - заключила Игонина.

Работа в школах

Учитель информатики школы № 2094 Елена Михеева рассказала ТАСС, что в учебном заведении системно ведется работа над цифровой безопасностью учащихся.

"Тема цифровой безопасности регулярно поднимается на классных часах, а для семиклассников существует специальный курс "Цифровая безопасность". Особое внимание уделяем тому, что строго запрещено в интернете: нельзя разглашать личную информацию - адрес, телефон, сведения о семье, переходить по сомнительным ссылкам, даже от знакомых, реагировать на предложения "бесплатных" призов, которые требуют перевода денег или скачивания файлов, а также отправлять фотографии документов и банковских карт", - сказала Михеева.

По ее словам, особое внимание в работе уделяется практическим навыкам: школьников учат распознавать фейки - показывают, как выглядят поддельные сайты, письма, якобы пришедшие "от банка", сообщения с ложными угрозами. Ребятам рассказывают и о настройках приватности в социальных сетях.