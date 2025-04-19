Мальчики-подростки в США худеют, чтобы быть похожими на Тимоти Шаламе

Фигура актёра становится новым эталоном. Мальчики-подростки в США и других странах Запада начали массово худеть, чтобы быть похожими на Тимоти Шаламе. Родители бьют тревогу, ведь их дети не едят сутками ради тела мечты.

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Кейси, чей сын Итан увлёкся похудением, рассказала, что в последнее время он слишком часто смотрит фильмы с участием актёра. Итан и его друзья ведут подсчёт калорий в специальных приложениях, отказываются от любимых сладостей и ежедневно измеряют обхват талии.

Демпси Боббит, студентка колледжа в штате Нью-Джерси, поделилась, что сейчас Тимоти — пример для подражания для всех её сверстников. По словам девушки, маскулинность уже не в моде.