Стала известна цена фигурок Миньонов от Swarovski в России

Фигурки Миньонов от Swarovski обойдутся россиянам минимум в 31 тысячу рублей. Самая дорогая статуэтка будет стоить свыше 77 тысяч, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе CDEK.Shopping.

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17 апреля ювелирный бренд Swarovski совместно с анимационной студией Illumination выпустил четыре фигурки культовых персонажей из мультфильма «Миньоны»: Кевина, Стюарта и Боба (последний также доступен в особой коронованной версии).

Эксперты связывают такую неожиданную коллаборацию сразу с двумя крупными юбилеями: 18 июня мультфильму «Миньоны» исполнится 10 лет, а 9 июля первому «Гадкому Я» — 15 лет. Сам бренд выпуск коллекции никак не комментирует.

Каждая фигурка высотой около 10 см изготовлена из фирменных кристаллов желтого и синего цвета от Swarovski. Цена за обычные фигурки — 30 925 рублей, а за особую версию Боба — 77 450 рублей.