Педотерапевт рассказал, можно ли пить кефир детям

Доцент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского университета Ольга Горячева развеяла популярные мифы о кефире. По словам специалиста, этот ферментированный напиток полезен не только вечером, но и утром, а его употребление требует соблюдения определенных правил, особенно детьми.

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«То есть говорить о том, что кефир надо пить только вечером, и утверждать, что его нельзя сочетать с другими продуктами, – это главное заблуждение», – прокомментировала Ольга Горячева в беседе с «aif.ru».

Горячева подчеркнула, что, вопреки мнению некоторых педиатров, неадаптированный кефир не рекомендуется давать детям до года из-за риска развития железодефицитной анемии и микроэрозий в кишечнике. Вводить его в рацион следует небольшими порциями начиная с 1–1,5 года, соблюдая правило «трех кулачков» для объема молочных продуктов: он не должен превышать размер детского кулака. Однако эксперт не рекомендует его в качестве замены грудного вскармливания.

Специалист отметила, что кефир не просто напиток, а полноценный элемент питания. Его можно употреблять в любое время суток:

утром – в составе смузи с фруктами, мюсли или овсянкой,

вечером – как основу для холодных супов, например окрошки.

Свежий кефир полезнее, так как активные бактерии лучше влияют на моторику кишечника. Однако эксперт Горячева предупредила, что обезжиренный кефир является скорее маркетинговым ходом, чем полезным продуктом. Оптимальная жирность качественного кефира составляет: 2,5–4,5 %.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, кому нельзя пить кефир.