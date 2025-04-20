Эксперт перечислила правила безопасного детского стола на Пасху

Педиатр Ульяна Маркова, эксперт Лаборатории «Гемотест», делится рекомендациями, как сделать безопасный праздничный стол.

Пасха – это не только радостное время для семейных встреч, но и потенциальный источник опасностей на праздничном столе для детей. Они более подвержены риску пищевых отравлений и аллергий, поскольку их иммунная система еще формируется.

Пасхальный стол можно разделить на несколько зон риска, в каждой из которых следует соблюдать специальные меры предосторожности.

Яйца – это главный атрибут Пасхи, но и один из основных источников опасности. Чтобы минимизировать риск заражения, старайтесь приобретать только свежие яйца. Перед готовкой тщательно мойте их, а отваривать рекомендуется как минимум 10 минут. Вареные яйца можно хранить в холодильнике не более 7 дней.

Творожная пасха, сметана и сыр также могут быть источниками инфекций, поэтому молочные продукты стоит покупать только в проверенных магазинах.

Сладости – это неотъемлемая часть пасхального стола, но такие ингредиенты, как мед и шоколад, могут вызывать аллергии. Чтобы избежать проблем, детям стоит предлагать лишь те сладости, которые они уже пробовали и которые не вызвали каких-либо негативных реакций. Если возможно, лучше предложить малышам более здоровые альтернативы, такие как фрукты и ягоды.