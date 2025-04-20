Поближе к дому и с лицензией: как выбрать детский лагерь

Летом 2024 года в детских лагерях отдохнул каждый третий школьник страны. Родители уже задумываются, в какой лагерь отправить своих чад в этом году. При выборе места отдыха важно учесть несколько факторов. Почему отдых в детском лагере подходит не всем, как организовать его с пользой для здоровья ребенка и от чего зависят цены на путевки, узнала «Парламентская газета».

Без противопоказаний

По данным ВЦИОМ, 51 процент школьников, побывавших в лагере, назвали такой отдых лучшим вариантом на летних каникулах. Но выбор детского лагеря — важный шаг, требующий внимательного подхода и анализа, считает депутат Госдумы заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко. Ведь отдых должен стать радостным опытом, который способствует здоровью и всестороннему развитию ребенка. В первую очередь стоит помнить, что такой отдых подходит не всем.

«Чтобы ребенок смог поехать в лагерь, необходимо предоставить ряд документов, в числе которых справка по форме 0-79У», — напомнила депутат.

Справка подтверждает, что у школьника нет медицинских противопоказаний для отдыха в лагере. Последние перечислены в приказе Минздрава от 13 июня 2018 года. Например, это:

заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения,

инфекционные и паразитарные болезни,

активный туберкулез,

злокачественные новообразования, требующие лечения,

эпилепсия с текущими приступами,

кахексия,

хронические заболевания, требующие соблюдения режима лечения, и так далее.

Проверить лицензии

Если родители убедились, что у ребенка нет противопоказаний, следует выяснить, имеет ли лагерь все необходимые лицензии и сертификаты, посоветовала Кусайко. Важно узнать, внесен ли лагерь в реестр учреждений, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей.

Кроме того, родителям стоит поинтересоваться, есть ли у лагеря лицензия на медицинскую деятельность или договор с медицинской организацией. Квалифицированный персонал, готовый оказать первую помощь, крайне важен, особенно если у ребенка есть хронические заболевания или аллергии, подчеркнула парламентарий.

Нужно обратить внимание и на питание, убедиться, что лагерь предлагает сбалансированный и разнообразный рацион, учитывающий потребности растущего организма. Если у ребенка есть аллергия, в лагере должно быть доступно альтернативное меню. Также родителям следует узнать правила безопасности в организации и количество сотрудников на каждую группу детей.

Для детей, которые едут в лагерь первый раз, лучше выбирать места ближе к дому, отметила депутат. Знание, что родные находятся недалеко, помогает уменьшить страхи и напряжение, связанные с разлукой. Если ребенку станет некомфортно, родители смогут быстро приехать, поддержать и помочь справиться с эмоциями. Это создает атмосферу безопасности и уверенности, что в любой момент рядом есть опора.

Конечно же, стоит прочитать отзывы других родителей и детей, чтобы узнать о реальном уровне сервиса и безопасности в организации.

Увидеть своими глазами

Роспотребнадзор на своем официальном сайте советует заранее съездить в лагерь, если он расположен недалеко от дома, пообщаться с педагогическим коллективом, задать все интересующие вопросы и познакомиться с условиями проживания. Перед покупкой путевки нужно обязательно получить ответы на следующие вопросы:

сколько времени отводят на профильные занятия,

охраняема ли территория лагеря,

условия проживания,

каков опыт вожатых и постоянный ли у лагеря штат. (Весь персонал должен иметь медицинские справки, санитарно-эпидемиологические заключения и разрешения на работу.)

Конный спорт или китайский язык

Выбирая лагерь, обязательно нужно учитывать пожелания ребенка.

«Расспросите его, каким он видит свой отдых, чем бы хотел заниматься больше всего, что ему интересно», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Например, маленьких любителей лошадей ждут в конном детском лагере «Казачок» во Владимирской области. Отдыхающим обещают надежных и спокойных лошадей и верховую езду каждый день. В Краснодарском крае работает лагерь «Пацанячий слет» для настоящих пацанят. Мальчишки отправятся в походы, попробуют себя в метании ножей и варке металла, смогут сесть за руль автомобиля под руководством инструктора, научатся рыбачить и жарить шашлык. Детские лагеря предлагают программы по мотивам мира Гарри Поттера, языковые смены для изучения английского или китайского языков, дают возможность примерить на себя роль фермера или профессию киноактера.

Не забудут в детских лагерях и о патриотическом воспитании ребят. Летом 2025 года в каждой организации отдыха проведут тематические смены, посвященные Году защитника Отечества. Об этом 27 февраля на совещании в Совете Федерации рассказал первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

На море дороже

Цена на путевку в лагерь зависит от нескольких факторов, в том числе от региона отдыха. Как правило, отдых на морском побережье обходится дороже. Также на стоимость путевки влияют условия проживания и предложенная программа.

Например, летняя смена в международной школе БРИКС обойдется родителям в 520 тысяч рублей. Лагерь направлен на подготовку будущих кадров по востребованным профессиям для экономик стран БРИКС, отметили организаторы на официальном сайте. В июне смена пройдет в Санкт-Петербурге, в июле — на Красной Поляне, в августе — в Москве.

В Сочи детей приглашают на футбольные сборы с итальянскими тренерами клуба Torino. Шаг во взрослый футбол обойдется в 190 тысяч рублей за смену. Хватает и более демократичных предложений. Смена в лагере «Альбатрос» в Геленджике стоит 70 тысяч рублей, столько же будет стоить путевка в профориентационный лагерь «Время дела» в Дагестане. За отдых в мини-кэмпе «Орбита» в Подмосковье придется отдать 26,6 тысячи рублей, чуть дороже обойдется отдых в детской республике «Поленово» в Тульской области — 28,4 тысячи рублей.

Еще дешевле цена в лагеря дневного пребывания. Например, английский хобби-клуб в Рязани просит всего 12 тысяч рублей за смену, а в Москве можно найти предложения в пределах трех — шести тысяч рублей.