Как родителям правильно провести ДНК-экспертизу и когда это нужно

Если ребенок появился на свет в браке, информация об отце автоматически вносится в свидетельство о рождении. Однако если биологические родители не зарегистрировали отношения, отцовство придется устанавливать.

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Кроме того, установление отцовства потребуется, когда мать ребенка не желает указывать в отца в документах, категорически против внесения его данных в метрику; малыш появился на свет в течение 300 дней с момента развода или смерти супруга, однако биологическим отцом является не супруг женщины; мужчина планирует подтвердить свое отцовство.

"Стоит отметить, что данная процедура имеет большое значение. Если отец не установлен, женщина не сможет претендовать на алиментные выплаты, ребенок не получит пенсию по потере кормильца (если биологический отец скоропостижно скончался), не сможет претендовать на наследство", - пояснил "Российской газете" специалист в области экспертизы и оценки Георгий Сиукаев.

Есть несколько способов доказать отцовство.

Добровольное установление отцовства

Это самый простой способ. Родители ребенка подают в ЗАГС совместное заявление, что малыш общий. Здесь есть один нюанс. Если мужчина и женщина не в официальном браке, потребуется согласие матери.

В заявлении следует указать такую информацию:

ФИО родителей, место проживания и регистрации, паспортные реквизиты;

ФИО малыша и его пол, место и время рождения;

свидетельство о рождении, если документ уже получен.

Законодатель не устанавливает временные рамки для добровольного признания отцовства. Сделать это можно в любой момент. Однако если к тому времени ребенок достиг 18-летнего возраста, потребуется его письменное согласие.

Установление отцовства через суд

Если мужчина не желает признавать отцовство, или женщина категорически против внесения его данных в метрику малыша, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд. Будут рассмотрены свидетельские показания, а также может быть назначена экспертиза ДНК.

Тест ДНК является наиболее точным способом установления родственных связей. Однако при назначении экспертизы потребуется согласие обоих родителей. Принудительно тест не назначается. Если мужчина категорически отказывается признавать свое отцовство через ДНК, суд может решить, что он не воспользовался правом опровергнуть отцовство, и удовлетворит иск матери.

"Стоит отметить, что ДНК экспертиза проводится в специализированных клиниках, имеющих соответствующую лицензию и необходимое оборудование, а также центрах судебно-медицинской экспертизы. Эта процедура платная, оплачивает ее заявитель. Однако, в случае удовлетворения иска, он вправе взыскать потраченные средства с ответчика", - пояснил эксперт.

Важный момент. Экспертиза может быть проведена анонимно, без судебного запроса и согласия второго родителя. Для этого следует обратиться в специализированную клинику и сдать биологический материал ребенка и предполагаемого отца. Однако такое тестирование не будет иметь юридическую силу.