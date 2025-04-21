ЕГЭ-2025: перечислены способы подготовиться на все сто

Подготовка к экзаменам требует правильного подхода: важно найти баланс между учебой и отдыхом, иначе можно дойти до выгорания. Родители переживают не меньше абитуриентов, что может усугубить ситуацию для подростка, без того испытывающего сильнейший в своей жизни стресс. Как грамотно организовать подготовку и набрать дополнительные баллы при поступлении – в инструкции «ФедералПресс».

Баланс занятий и отдыха

Подготовка к экзаменам становится нервной как для ребенка, так и родителя. Когда наступают каникулы, времени на решение задач становится больше, но важно найти баланс. Иначе ребенку будет сложно справиться с экзаменом.

Репетитор по физике из Тюмени Анатолий Венедиктов приводит в пример спорт высоких достижений. Он считает правильной формулу: «нагрузка + отдых = рост». В график спортсменов вписаны как упражнения на износ, так и отдых.

«Надо сказать, что подобная схема характерна для видов спорта на выносливость: плавание, бег, лыжи. По-моему, ЕГЭ легко можно отнести к таким испытаниям – только тренируется здесь мозг», – подчеркнул Анатолий Венедиктов.

Методист «Онлайн-школы № 1» Людмила Ставер дала пять советов, как эффективно спланировать учебное время. По ее словам, перегрузка может привести к усталости и выгоранию, поэтому оптимальная продолжительность занятий – от четырех до восьми часов в день. Важно поставить четкую цель на каникулы и составить план подготовки. Для концентрации специалист рекомендует упражнение «Обратный отсчет».

«Выберите число 100, 200 или 300 и отсчитайте его в обратном порядке. После этого будет легче сконцентрироваться на задаче», – пояснила Ставер.

Также она советует сразу закреплять новую тему с помощью тестов, а при повторении – сначала решать задания, затем повторять теорию. Для изучения большого объема информации лучше делить материал на части и тренировать память, например, с помощью простых игр, как запоминание положения предметов.

«Сбалансированная подготовка поможет не только усвоить материал, но и сохранить энергию. Соблюдайте разумный баланс между учебой и отдыхом!» – подытожила она.

На самом экзамене тоже можно переволноваться и неправильно расставить приоритеты. Руководитель тюменского проекта по подготовке к ЕГЭ «Целая история» Елена Ерофеевская советует сначала разбираться с заданиями, которые не заставляют в себе сомневаться.

«Попробуй решить пробник от начала и до конца, правильно распределяя свои силы. Сначала решай задания, в которых уверен, и оставляй на потом те, что сразу после прочтения вызывают трудности. Так ты снизишь уровень стресса и верно распределишь нагрузку», – отмечает она.

Советы родителям

ЕГЭ – ответственный момент в жизни любого ребенка в России. Однако иногда родители переживают больше, чем сам ученик. Нестабильный эмоциональный фон может помешать ребенку достичь успеха на экзамене. Специалист Московской службы психологической помощи Надежда Пономарева рассказала, как родителю перестать тревожиться.

«Все то, что родитель говорит ребенку, ребенок перенесет с собой на экзамен. И вот это все сказанное вместе с ним «сядет» за парту и будет участвовать в экзамене», – подчеркивает специалист.

Пономарева советует родителям в первую очередь успокоиться самим, объективно оценить способности своего ребенка и верить в его успех. Если тревога становится слишком сильной, важно не замыкаться в себе, а делиться переживаниями с близкими. Это поможет снизить напряжение и не вылить лишние эмоции на школьника.

«Лечение через речь – это базовая техника психотерапии», – напоминает психолог.

Разговор с близким человеком может не только облегчить внутреннее состояние, но и дать родителю столь необходимую поддержку, отмечает Надежда Пономарева.

Подспорье в поступлении

Если родители переживают о шансах ребенка на поступление в вуз, стоит рассмотреть возможность получения таких баллов через индивидуальные достижения. Это может помочь усилить конкурсную позицию абитуриента.

Каждое учебное заведение само решает, какие заслуги учитывать. Например, за значок ГТО могут дать 5 баллов, а за другие достижения – 6. В итоге бывший школьник не получит более 10 баллов.

Достижения учитываются при поступлении на бакалавриат, специалитет и магистратуру, но для последнего вузы сами формируют список. С 2025 года вводится деление на общие и целевые достижения – за участие в профориентационных мероприятиях можно получить до 5 дополнительных баллов.

За что дают дополнительные баллы: волонтерство; значок ГТО; окончание школы с отличием; олимпиады;

итоговое сочинение (редко);

победа в «Абилимпиксе» (для людей с инвалидностью и ОВЗ);

служба в армии или контракт на СВО;

спортивные достижения (подтвержденные грамотами и дипломами);

наличие дополнительного образования;

участие в профориентационных мероприятиях для целевиков.

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