В России появятся единые требования к детским товарам

Минпромторг поддерживает создание единого отраслевого закона для индустрии детских товаров. Об этом на юбилейном XV Конгрессе индустрии детских товаров рассказала директор департамента Минпромторга Вера Хмырова.

Она подчеркнула, что для развития индустрии необходимо сосредоточиться на нескольких ключевых направлениях: оптимизации издержек предприятий, повышении конкурентоспособности российской продукции, усилении контроля за реализацией контрафакта и расширении мер поддержки бизнеса.

По словам президента Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) Антонины Цицулиной, сегодня отрасль регулируется множеством разрозненных правовых актов, что создает значительные трудности для производителей.

"Наш рынок буквально распят между фрагментами законов, каждый из которых влияет на отрасль по-своему. Это создает хаос, в котором трудно расти", - отметила она.

Участники дискуссии единогласно поддержали инициативу создания единого закона. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о намерении принять отраслевой закон до окончания срока полномочий текущего созыва. Яна Лантратова, председатель комитета Госдумы по вопросам гражданского общества, предложила объединить усилия депутатов, Совета Федерации и экспертов отрасли для написания закона.

"Мы хотим не запрещать - мы хотим прописать, что можно. Закон - это инструмент развития, а не наказание", - подчеркнула она.

В числе проблем, требующих законодательного решения, участники конгресса выделили несоответствие технических регламентов новым технологиям и материалам, необходимость разработки стандартов безопасности для инновационной продукции, сложности в применении льготной ставки НДС 10%, ограничения на размещение рекламы на учебных принадлежностях, а также уязвимое положение самозанятых производителей игр и игрушек в контексте введения обязательной маркировки.

По итогам обсуждения принято решение о формировании рабочей группы по разработке закона с участием законодателей, представителей Минпромторга, экспертов и производителей отрасли.