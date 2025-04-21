Здоровый детский сон: как исключить частые ночные пробуждения

По словам эксперта, частые ночные пробуждения - это все ночные беспокойства ребёнка, в которые должен вмешаться взрослый для обеспечения дальнейшего сна, даже если ребёнок во время этого беспокойства окончательно не проснулся.

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«Например, ребёнок начал беспокоиться, мама дала грудь, ребёнок продолжил спать. Или ребёнок начал беспокоиться, мама дала соску, ребёнок продолжил спать. В этой ситуации мы понимаем, что если бы взрослый не вмешался в этот процесс, то произошло бы окончательное пробуждение. Эти ночные беспокойства, даже если они благополучно заканчиваются в итоге сном, также считаются ночными пробуждениями», - отметила собеседница издания.

Консультант по детскому сну также рассказала, какие бывают причины частых ночных пробуждений у ребёнка после года. Первая - это ошибки в формировании режима дня.

«Они могут быть довольно разнообразными. Это недостаток бодрствования или же неверное распределение отрезков бодрствования. Происходит, что частые ночные пробуждения вызываются излишком бодрствования. Ребенок переутомляется и из-за этого накапливается перенапряжение. Гормон кортизол портит ночь ребёнку. Оговорюсь, что такое явление происходит не так уж и часто, и для этого нужно действительно злостно переборщить с временем бодрствования и причём делать это на протяжении длительного времени», - отметила Ирина Степанова.

Вторая причина частых пробуждений - это определенные привычки, которые может обеспечить взрослый человек. Например, если ребёнок при ночных беспокойствах получает грудь и потом дальше спит, тогда грудь является его привычкой, средством обеспечения сна. Или же привычкой выступают пустышка, бутылочка со смесью, водой, покачивание.

«Если это является причиной частых ночных пробуждений, то работать нужно, собственно, с привычкой. Дело в том, что ребёнок в целом может испытывать микропробуждения между циклами сна. Может между всеми циклами сна испытывать микропробуждение, а может это микропробуждение отмечает родитель, допустим, каждые полтора часа ночью. И это абсолютно нормально. Мы, взрослые, тоже испытываем такие микропробуждения и для того, чтобы после него уснуть снова, ребенку нужен тот инструмент, с которым он связал изначально своё засыпание», - объясняет эксперт.

Ирина Степанова подчеркнула, что испытав микропробуждение, ребёнок ожидает вновь уснуть при помощи привычного инструмента. Однако возникает вопрос: что с этим делать? Эксперт по детскому сну предложила несколько вариантов.

Первый - менять привычку на другую, в которой все также задействуется взрослый. Например, раньше ребёнок спал с привычкой спать с грудью или засыпать с грудью. Теперь же стоит изменить эту привычку, заменив ее на укачивания, похлопывания или «пошикивание».

«Некоторые дети соглашаются довольно легко на такую замену. Некоторые нелегко, но все-таки соглашаются. И для некоторых детей смена такой привычки ведёт к сильному сокращению ночных беспокойств. Здесь надо сразу оговориться, что это рабочий способ далеко не для всех. Порой получается, что мы поменяли "шило на мыло". Сначала ребёнок спал с грудью, теперь его всю ночь укачивают - это то ещё удовольствие. Но есть второй вариант ухода от привычки. Это передача ребёнку навыка засыпания в самостоятельное управление», - отметила детский психолог.

Это формирование процесса, когда ребенок учится засыпать сам. В этом случае стоит исключить все привычки засыпания, что позволит ребенку погрузиться в сон без ориентации на взрослого.

«Это значит, что и при ночных пробуждениях он сможет погрузиться в сон без ориентации на взрослого. В этом и есть ключевая работа над сном такого ребёнка», - рассказала эксперт.

Ирина Степанова отметила, что всегда нужно начинать с режима. Часто бывает, что лишь коррекция режима даёт существенные результаты. Но если коррекция режима не привела к значимому устойчивому результату, если ночных пробуждений больше 1-2 за ночь, это значит, нужна более глобальная работа - менять стереотипы сна у ребёнка.