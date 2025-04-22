Нина Останина раскритиковала уроки, посвященные бродячим животным

Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала свое обращение к министру просвещения Сергею Кравцову, в котором предлагает установить строгие требования к занятиям «Разговоры о важном», «Уроки доброты» и «Семьеведение», посвященным безнадзорным животным. По ее мнению, данные уроки должны проходить при участии специалистов — зоологов, кинологов и фелинологов. В разговоре с сайтом «Страсти» парламентарий уточнила, что смысл обращения в том, что детей могут учить только профессионалы, но не любители.

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В письме Кравцову сказано, что родители жалуются, будто уроки проводят сомнительным образом – так, жительница Якутии утверждает, что детей призывают кормить бездомных кошек и собак. В других школах на «Уроки доброты» приводили таких животных вместо того, чтобы привлекать специалистов в данной сфере.

По мнению Останиной, не всем детям можно непосредственно взаимодействовать с животными. Она напомнила, что пришедшие люди могут не знать о наличии у детей аллергии.

«Далеко не с каждым животным можно коммуницировать детям. И далеко не каждому ребенку это можно - у многих аллергия, о чем не всегда знают случайные люди, пришедшие в школу. Только профессионалы могут учить детей. Не любители. В этом смысл моего обращения. И делать это нужно обязательно», — сказала депутат.

Ранее Нина Александровна в разговоре с сайтом «Страсти» предложила учить россиян основам семейной жизни с детского сада. Депутат считает: понятие «семья» должно стать «философией жизни» для граждан.