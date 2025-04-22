Депутат объяснил необходимость создания ГОСТа по детским игрушкам

Исключительно бежевый цвет всех детских игрушек может привести к проблемам в развитии ребенка, необходимо разработать законопроект о правильных игрушках после принятия ГОСТа об их психолого-педагогической экспертизе. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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«Казалось бы безобидная, история стабильно бежевого цвета во всех игрушках ведет к тому, что мы потом получим ребенка с проблемами в развитии, проблемами в обучении. Поэтому нам нужны ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу и закон о правильных игрушках, который у нас последует сразу за принятием данного ГОСТа», — сказала Буцкая ТАСС.

По ее словам, если неактивного, "гипотоничного" ребенка окружить только бежевыми игрушками, это может привести к задержке в развитии.

«Его развитие в целом, и в том числе развитие психологических функций, развитие его соответственно возрасту замедляются. Потому что для того, чтобы ребенок развивался, у него должны быть акценты, которые делаются в том числе и цветом, и звуком, и правильными игрушками», — добавила депутат.

Именно поэтому в настоящее время разрабатывается ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игрушек, подчеркнула Буцкая.