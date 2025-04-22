Сдающих ЕГЭ и ОГЭ предупредили о новой схеме мошенников

Мошенники создали десятки Telegram-каналов и более 100 сайтов, где якобы появляются ответы к ЕГЭ и ОГЭ, однако злоумышленники их создают для кражи персональных данных. Об этом сообщил руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин.

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— В этом году количество фишинговых сайтов и каналов может вырасти втрое, — сказал он.

По словам Аникушина, сайты собирают данные школьников и родителей при авторизации, некоторые оснащены «проверкой» почты, что увеличивает риск утечки данных.

Жертвы могут получить вредоносное ПО, потерять доступ к устройству, стать объектом шантажа или перевести деньги мошенникам, которые затем исчезают. В лучшем случае пользователь получает прошлогодние ответы, пишет РИА Новости.

Представители Министерства внутренних дел РФ также предупредили, что телефонные мошенники стали обманывать пенсионеров, используя схему с «перерасчетом трудового стажа». Ведомство рассказало о другом способе обмана: злоумышленники организуют сборы средств на «лечение» неизлечимо больных людей, обещая помощь в клиниках, готовых взяться за сложные случаи.