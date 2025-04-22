В Свердловской области детям начали бесплатно раздавать вейпы

В Первоуральске Свердловской области детям в школах стали бесплатно раздавать вейпы. Об этом сообщил депутат регионального Заксобрания Алексей Дронов, передает портал Е1.ru.

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По сведениям российского парламентария, в городе на переменах детям, начиная с 10 лет, бесплатно раздаются приборы для курения смесей, затем они продаются.

«Сами названия: "Травка", "Анархия", "Подонки" и так далее… Я считаю, что профилактическая работа со стороны всех участников процесса явно недостаточна», — отметил Дронов.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков пообещал внимательнее следить за продажей табачных изделий несовершеннолетним. Он пояснил, что общественные организации начали рейды в регионе, но сам лично он в них не участвует.

Ранее сообщалось, что трое школьников избили 19-летнего студента у метро в Санкт-Петербурге из-за вейпа.