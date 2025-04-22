Как психическое здоровье отца может влиять на детей

Недавнее исследование, проведенное Университетом Рутгерса (США), обнаружило, что когда депрессия у отца остается не диагностированной или не леченой, то негативные социальные и поведенческие последствия у детей могут продолжаться многие годы.В статье, опубликованной в American Journal of Preventive Medicine, говорится, что если отец находился в депрессии, когда ребенку было 5 лет, к 9 годам дети испытывают трудности с поведением и проблемы во взаимодействии с другими людьми.

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«Депрессия поддается лечению, и для поддержки всей семьи педиатры должны начать говорить об этом с отцами», — говорит руководитель исследования Кристина Шмитц.

Сравнив данные 1 422 отцов и их детей, исследователи смогли выявить четкую связь между депрессией отца и поведением ребенка. Дети, чьи отцы сообщали о симптомах депрессии, проявляли больше признаков беспокойства, непослушания и агрессии к 9 годам, а также имели более низкий уровень сотрудничества и самооценки.Возможно, это происходит потому, что людям в депрессии сложно воспитывать детей и оказывать последним эмоциональную поддержку. Также депрессия одного из родителей может вызывать конфликты или стресс в доме.