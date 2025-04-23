Лайфхаки для легкой подготовки к ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — один из самых ответственных этапов школьной жизни, и весна в выпускном классе — наиболее напряжённое время. Эффективная подготовка к ЕГЭ — не только забрасывание материала на свой жёсткий диск, но и как минимум правильное распределение времени. А ещё есть секреты, которые могут облегчить путь к заветному аттестату.

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Как эффективно подготовиться к ЕГЭ

Советами с будущими выпускниками поделилось РИАМО.

Решайте задания ЕГЭ прошлых лет. Схожие по структуре задачи настраивают мозг на поиск общих выводов. Он способен выделить объединяющие признаки в уже знакомых задачах и предложить подходящие решения. Так что таким образом вы наработаете базу знаний и приличное количество вариантов ответов.

Схожие по структуре задачи настраивают мозг на поиск общих выводов. Он способен выделить объединяющие признаки в уже знакомых задачах и предложить подходящие решения. Так что таким образом вы наработаете базу знаний и приличное количество вариантов ответов. Конспектируйте важные тезисы. Но постарайтесь делать это по памяти, только периодически сверяйтесь с учебниками. Так закрепление пройденного материала будет эффективнее. И имейте в виду, что зрительная память работает лучше, если решать задачи от руки, а не на экране гаджета.

Но постарайтесь делать это по памяти, только периодически сверяйтесь с учебниками. Так закрепление пройденного материала будет эффективнее. И имейте в виду, что зрительная память работает лучше, если решать задачи от руки, а не на экране гаджета. Тренируйтесь на лёгких вопросах. Иногда освежайте в памяти даже лёгкие для вас вопросы. В идеале — в начале и конце каждого занятия. Это нужно, чтобы напомнить себе: учёба — это далеко не всегда трудно.

Иногда освежайте в памяти даже лёгкие для вас вопросы. В идеале — в начале и конце каждого занятия. Это нужно, чтобы напомнить себе: учёба — это далеко не всегда трудно. Репетируйте устные ответы. Привлеките к процессу кого-то из родственников или друзей. Как минимум всегда есть зеркало. Главное, чтобы обратная связь была положительной. Но тренировка поможет найти и слабые места в ответах, а значит, вы будете знать, над чем стоит поработать.

Привлеките к процессу кого-то из родственников или друзей. Как минимум всегда есть зеркало. Главное, чтобы обратная связь была положительной. Но тренировка поможет найти и слабые места в ответах, а значит, вы будете знать, над чем стоит поработать. Не забывайте отдыхать. Обязательно отдыхайте от подготовки к ЕГЭ. Полноценный сон, встречи с друзьями, время на любимые дела и спорт — всё это должно быть в вашем графике.

Когда пройдёт ЕГЭ в 2025 году

Основной период определили на эти дни:

23 мая (пятница) — история, литература, химия;

27 мая (вторник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;

30 мая (пятница) — русский язык;

2 июня (понедельник) — обществознание, физика;

5 июня (четверг) — биология, география, иностранные языки (письменно);

10 июня (вторник) — иностранные языки а(устно), информатика;

11 июня (среда) — иностранные языки (устно), информатика.

Досрочный этап сдачи ЕГЭ уже завершился.