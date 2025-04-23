В России предложили увеличить штрафы за плохое воспитание детей

УМВД России по Курганской области вышло с инициативой в региональный парламент об ужесточении ответственности родителей за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей.

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По данным полиции, в прошлом году на нерадивых родителей в Зауралье было составлено без малого пять тысяч протоколов. Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрели 4934 материала. 1180 пап и мам отделались предупреждениями, более 3,6 тысячи оштрафовали на сумму от 100 до 500 рублей. Больше нельзя - именно такой размер санкций определен Кодексом об административных правонарушениях РФ (часть 1 статьи 5.35). Между тем правоохранители отмечают: мизерные штрафы уже никакого профилактического эффекта не оказывают. Об этом свидетельствуют цифры: в 2024-м каждого пятого родителя или законного представителя несовершеннолетнего повторно наказали за ненадлежащее воспитание, причем некоторых - пять, шесть, десять и даже 15 раз. Однако никаких выводов они не сделали.

На профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел региона сейчас состоят 2227 неблагополучных родителей, свыше половины из них - более двух лет. Мало того что они не занимаются детьми, так многие еще и злоупотребляют алкоголем, не работают. Хотя встречаются и довольно состоятельные граждане, которые могут позволить себе подарить ребенку, например, мотоцикл. При этом их не волнует, как чадо распоряжается подарком. Пользуясь вседозволенностью, несовершеннолетние байкеры устраивают по ночам гонки, рев мотоциклов не дает людям спать. Да и сами подростки подвергаются опасности, рискуя попасть под колеса идущего рядом транспорта.

Полицейские предлагают сохранить предупреждение в качестве меры административного воздействия, а размер штрафа увеличить с 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение штрафовать на сумму от 2000 до 5000 рублей или отправлять под арест на пять суток. Правда, подчеркивается: арест - это крайняя мера.

Курганская областная Дума согласилась: вопрос повышения штрафов давно назрел. Законопроект направят на рассмотрение в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ.