Стало известно, во сколько родителям обходятся репетиторы

Выбор предметов ОГЭ и ЕГЭ — первый шаг на карьерном пути. Репетиторов оплачивают 6 из 10 родителей учеников 10–11 классов, тратя на это в среднем 5800 рублей в неделю. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Дополнительные занятия детей с репетиторами оплачивают 32% родителей учеников 7–8 классов, 46% родителей девятиклассников и 60% родителей учащихся 10–11 классов. Причем старшеклассникам репетиторов сейчас нанимают чаще, чем год назад (+12 процентных пункта).

Ученикам 7–8 классов чаще всего нанимают репетиторов по алгебре, геометрии, английскому языку, русскому языку, физике и информатике, при этом средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют около 4000 рублей (+14% к 2024 году). Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными предметами являются обязательные экзаменационные дисциплины — алгебра, геометрия и русский язык, а среди предметов по выбору в топ-5 оказались — английский язык, физика, химия и обществознание. Родители девятиклассников в среднем тратят 4500 рублей в неделю на репетиторов (+18% за год), а для старшеклассников (10–11 классы) эта сумма увеличивается до 5800 рублей (+16% по сравнению со средними расходами в 2024 году).

Среди родителей старшеклассников доля тех, кто тратит более 10 тысяч рублей в неделю на репетиторов, составляет 15% против 8% среди родителей учащихся 7–8 классов и 5% среди родителей учеников 9 классов.