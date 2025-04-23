Назван самый опасный вид экранов для зрения детей

Родители нам часто говорили: «Не сиди близко к телевизору — испортишь зрение!» Но так ли это на самом деле? Или вредны были только старые ЭЛТ-телевизоры? И что насчет влияние компьютеров и гаджетов на зрение у детей? Разобраться в этих вопросах в беседе с «Газетой.Ru» помогла врач-офтальмолог «СМ-Клиника» для детей, к.м.н. Анастасия Котельникова.

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Врач отметила, что старые телевизоры с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) действительно могли сильнее утомлять глаза из-за мерцания и низкого разрешения. Современные LED-экраны безопаснее, но длительный просмотр все равно влияет на зрение.

«Метаанализ 19 исследований (2023 год) показал, что долгий просмотр телевизора (более 2 часов в день) увеличивает риск близорукости у детей и подростков в 1,5 раза. При этом компьютеры опаснее телевизоров — риск близорукости возрастает в 8 раз при длительном использовании. А если говорить о смартфонах, то они пока не показали четкой связи с близорукостью, но данных в настоящее время мало — массово ими пользуются всего около 15 лет», — рассказала Котельникова.

По ее словам, основные риски связаны не столько с экранами, сколько со зрительной нагрузкой. Дело в том, что длительная фокусировка на близком расстоянии (смартфоны, планшеты) приводит к перенапряжению глазных мышц. Кроме того, влияет снижение времени, которое дети проводят на улице: доказано, что естественный свет замедляет развитие близорукости. Также сказывается синдром сухого глаза из-за редкого моргания при работе с экранами.

«Согласно научным данным, дети, проводящие больше 2 часов в день за экранами, имеют в 2–2,5 раза выше риск близорукости. Каждый дополнительный час за компьютером повышает риск на 7%. В Азии, где учебная нагрузка выше, связь между гаджетами и близорукостью выражена сильнее», — добавила офтальмолог.

Чтобы защитить зрение, врач дала следующие советы. Во-первых, ограничить экранное время (по рекомендациям ВОЗ — не более 1 часа в день для детей). Делать перерывы по правилу 20-20-20: каждые 20 минут смотреть на объект в 20 метрах 20 секунд. Проводить больше времени на улице — 2 часа прогулки ежедневно снижают риск на 15–20%.