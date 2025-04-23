Психолог сообщил, что поможет ребенку справиться со стрессом

Детский и семейный психолог Олеся Покусаева рассказала, что справиться со стрессом ребёнку помогут регулярные прогулки вечером.

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В беседе с 360.ru эксперт отметила, что к сильным стрессовым ситуациям у детей могут приводить гормональные изменения, личные проблемы, отношения со сверстниками.

По словам специалиста, симптомами психоэмоционального напряжения могут быть повышенный аппетит или его отсутствие, проблемы со сном.

Психолог рекомендовала поддерживать ребёнка и чаще, вместо назиданий, говорить ему, что он справится с любой ситуацией.

Ранее семейный психолог Ольга Латынцева рекомендовала создать позитивную атмосферу для ребёнка перед экзаменами.