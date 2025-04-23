Что делать родителям, если ребенок провалил выпускной экзамен

Если ребенок провалил выпускной экзамен в школе, родителям не следует его стыдить и ругать. Вместо этого, лучше принять ситуацию и оказать поддержку. Такой совет в беседе с РИАМО дала детский психолог, сенсорно-интегративный терапевт Меседу Булач. Она отметила, что период итоговых испытаний — огромный стресс для школьников, а провал на экзамене — буквально катастрофа.

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Как писала газета «Известия», выпускники из-за страха неудачи на ЕГЭ или ОГЭ часто становятся жертвами мошенников. Злоумышленники создают закрытые каналы с названиями «ЕГЭ 100 баллов» или «Простое поступление», а также группы по подготовке к экзаменам, где появляются рекламные посты от помощников и даже «магов».

«Скажите: "Да, это неприятно. Я понимаю, как тебе обидно. Но мы пройдем это вместе". Затем вы должны дать ребенку пережить и осознать свои эмоции: погрустить или даже поплакать», — порекомендовала психолог.

После этого необходимо перейти к конструктиву, объяснив ребенку, что провал экзамена — это не конец света, а затем совместно найти выход из сложившейся ситуации, добавила она.

До этого Булач объяснила, как помочь ребенку преодолеть страх перед экзаменами. Она призвала не мотивировать ребенка путем запугиваний. По ее словам, хрестоматийная фраза «Провалишь экзамены — пойдешь дворником работать», лишь усугубит ситуацию.