Нина Останина ответила, зачем нужны оценки за поведение

Оценки за поведение в школах, возможно, начнут выставлять уже с 1 сентября 2025 года. Минпросвещения планирует начать эксперимент, пока в нескольких учебных заведениях. Как эта оценка может повлиять на судьбу ученика и рейтинг школы, в интервью «Парламентской газете» объяснила председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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Нина Александровна, так стоит ли возвращать в российские школы оценку за поведение?

— Я отношусь к этой инициативе положительно. Она сейчас очень нужна.

Недавно я обратилась к министру просвещения с просьбой рассмотреть вопрос об инциденте, который произошел в московской школе. Ребенок попал в реанимацию после того, как его избили двое школьников. Они приехали с родителями в столицу из соседней республики и почему-то решили, что им все можно. Дети говорят, что их было не двое, а гораздо больше. Эта банда школу терроризирует. Но руководство образовательной организации не хотело выносить за пределы учебного заведения эту проблему, потому что это влияет, естественно, на рейтинг школы. С другой стороны, наверное, и родители тоже не знали. Вот сейчас родители объединились, коллективно обратились к руководству московского минобразования.

И этот случай не единичный. Если бы родители посмотрели, а у его ребенка двойка за поведение, вот тогда бы, наверное, они как-то озаботились этим фактом. Почему у его ребенка двойка за поведение? Ведь это повлияет в конечном итоге, какой он получит аттестат. И это тоже будет учитываться в общих оценках при поступлении в вуз.

Эта оценка не столько самому ребенку, это сигнал родителям. Обратить внимание на него, и тогда они уже будут, наверное, своему чаду внушать, что можно и как вести себя со своими товарищами по школе.

Поэтому я поддерживаю эту инициативу. Она прозвучала у нас на заседании комитета, когда перед отчетом Правительства к нам пришел на встречу министр просвещения и сказал, что они уже готовят тоже такую инициативу. Чуть ранее она звучала на заседании СПЧ, где я тоже выступила с поддержкой такой инициативы.

Оценка за поведение действительно может как-то повлиять на рейтинг школы?

— Прежде всего это может повлиять на итоговые баллы для самого выпускника, а вот на уровень школы это не должно влиять. Такое объективное и строгое отношение к ученикам не должно сказываться на каких-то KPI образовательной организации.