Найден лучший режим сна подростков для острого ума

Подростки, которые ложатся спать раньше и спят дольше своих сверстников, обладают, как правило, более острым умом и показывают лучшие результаты в когнитивных тестах, выяснило новое исследование.

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По его результатам те, кто ложится спать раньше, спит дольше и со спокойным сердцебиением, превосходит остальных в тестах на чтение, словарный запас, решение задач и другие умственные способности.

Исследователи ожидали, что подростки со здоровыми привычками сна покажут лучшие результаты, но удивлены тому, насколько выраженной оказалась эта корреляция.

«Мы считаем, что именно сон способствует лучшим когнитивным способностям — отчасти потому, что во время сна происходит консолидация памяти», — пояснила профессор клинической нейропсихологии Барбара Саакян из Кембриджского университета.

Хороший ночной отдых уже давно связывают с лучшими умственными способностями, но особенно важно это в подростковом возрасте, когда критически важное развитие мозга совпадает с тенденцией к более позднему засыпанию и сокращению сна в целом.

Ученые проанализировали данные 3222 молодых людей, участвовавших в исследовании когнитивного развития мозга подростков — крупнейшем долгосрочном исследовании развития мозга и здоровья детей в США, — результатами чего поделились в журнале Cell Reports. Участники проходили сканирование мозга, когнитивные тесты и отслеживали свой сон с помощью фитнес-трекеров Fitbit.

Даже те, у кого были лучшие привычки сна, спят меньше, чем рекомендуют специалисты. По данным Американской академии медицины сна, подростки в возрасте от 13 до 18 лет должны спать от 8 до 10 часов в сутки.

По итогам исследования его участников разделили на три группы:

около 39% ложатся позже всех и встают раньше всех — в среднем 7 часов 10 минут сна в сутки;

~24% — в среднем 7 часов 21 минута сна;

примерно 37% ложатся спать раньше всех, спят дольше всех и имеют самые низкие показатели частоты сердечных сокращений во сне — они спят ежедневно около 7 часов 25 минут.

Хотя существенных различий в образовательных достижениях между группами не было, участники третьей группы показали самые высокие результаты в когнитивных тестах, за ними следовала вторая группа, а первая группа показала наихудшие результаты. Сканирование мозга показало, что у участников третьей группы наибольший объем и лучшие функции мозга.

Саакян сочла «удивительным» такое влияние даже небольших различий сна: «Это говорит о том, что небольшие различия в количестве сна со временем накапливаются и приводят к значительной разнице в результатах».

Подросткам, которые хотели бы улучшить свой сон и повысить умственные способности, она посоветовала регулярные физические упражнения и отказ от использования мобильных телефонов или компьютеров поздним вечером.

Один из побочных эффектов высокоразвитого мозга, способного выполнять сложные задачи, — сильная зависимость от сна, заметил профессор медицины сна Колин Эспи из Оксфордского университета:

«Как показывает это исследование, поздно засыпать и недосыпать — проблема. Несомненно, это усугубляется в школьные дни, когда молодым людям нужно вставать относительно рано, а на выходных они пытаются наверстать упущенное — явление, известное как социальный джетлаг».

Профессор психологии Гарет Гаскелл из Йоркского университета приветствовал внимание исследования сна к раннему подростковому возрасту.