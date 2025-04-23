Финэксперт посоветовала, сколько карманных денег давать детям

Школьники живут «в мире соблазнов».

Расходов должно хватать на «необходимое». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Екатерина Астахова.

«Сколько давать на карманные расходы? Тут очень важно понимать, чтобы это было и не много, и не мало. Чтобы, с одной стороны, хватало на какие-то необходимые нужды, а с другой стороны, чтобы не было экстраизбытка для того, чтобы не было соблазнов. Потому что сейчас же какая история? Дети современные живут, к сожалению, в полуфейковом мире и в мире соблазнов. Когда изо всех утюгов призывы что-то купить, куда-то вложить и так далее. Конечно, здесь самая главная задача родителей — научить их различать истину от фейков».

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