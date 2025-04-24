В Госдуме предложили ввести новые правила для школьных буфетов

В Госдуме предложили уточнить порядок составления меню для школьных буфетов. Депутат от партии «Новые люди» Ксения Горячева рассказала, что получила множество обращений от обеспокоенных родителей, которые недовольны ассортиментом с большим количеством вредной еды.

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По ее словам, в сообщениях указано, что буфеты предлагают детям сладости, выпечку, газировку, что является быстрыми углеводами и фастфудом. Горячева указала, что эти продукты могут быть в буфете, но вопрос в количестве. Если вредная пища составляет 70–80 процентов ассортимента — это не норма.

«Сейчас мы получаем ответы от профильных ведомств, чтобы понять, где в системе нам нужны изменения. После этого планируем провести круглый стол с участием врачей, диетологов, педагогов и представителей родительских сообществ», — заявила депутат.

По ее словам, целью является не тотальный запрет фастфуда, а балансировка его количества, сообщает 360.ru.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнило россиянам о правилах подачи блюд школьникам в учебных заведениях. По информации ведомства, все блюда в образовательных учреждениях должны готовиться так, чтобы максимально сохранять полезные свойства продуктов.

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов указал на необходимость проработки вопроса питания школьников. Он назвал этот вопрос приоритетным.