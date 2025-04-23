Сколько воды должны пить подростки перед ЕГЭ

Перед экзаменами старшеклассникам важно поддерживать здоровье с помощью витаминов и правильного водного режима, заявила психолог Анфиса Калистратова.

Она прокомментировала новость о том, как в Москве подросток сутки не могла проснуться из-за стресса на фоне подготовки к экзаменам. У девушки диагностировали гиперсомнию, вызванную эмоциональным перенапряжением. Сейчас она проходит амбулаторное лечение.

По словам Калистратовой, хронический стресс у школьников часто сопровождается психосоматическими симптомами — от темных кругов под глазами до агрессии и бессонницы. В отдельных случаях дети даже обращаются к психиатрам за успокоительными, что, по мнению психолога, крайне нежелательно.

«Если у старшеклассников появляются круги под глазами, это может говорить о нехватке витамина D, витамина C. Плюс к этому стресс. Могут почки работать тяжело. Понятно, что школьники не досыпают, понятно, что они нервозные, становятся более агрессивными. Там целый спектр психосоматических расстройств. Дети иногда даже обращаются к психиатрам, чтобы пить транквилизаторы (успокоительные), но это тоже очень опасно. За три месяца до экзаменов нужно пропить комплекс витаминов», - рассказала она НСН.

Она также подчеркнула важность водного баланса.

«Если прохладная погода, то вода должна быть теплой, и наоборот. На килограмм веса надо пить 30 граммов воды. То есть если ребенок весит 50 килограммов, то это 1,5 литра воды в день. Вода — это единственный способ, который вымывает гормоны стресса из организма. Обязательно следить, чтобы хотя бы раз в неделю ребенок отсыпался по полной», - дополнила она.

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