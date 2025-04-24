Женщина родила ребенка, застряв в пробке на пути в больницу

В Мадриде 38-летняя женщина родила третьего ребенка в машине на пути в больницу. Об этом сообщает Abc.es.

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По словам роженицы, 22 апреля она собиралась за старшими детьми в школу, когда почувствовала сильные схватки. Вместе с партнером они сели в машину и поехали в сторону больницы, но застряли в пробке на трассе А30. Через некоторое время схватки усилились, и женщина почувствовала, что вот-вот родит. Ее партнер свернул с главной дороги в проулок в районе Эмбахадорес, где за несколько потуг на свет появился крупный мальчик.

Через несколько минут к женщине подоспела бригада фельдшеров. Роженицу и четырехкилограммового младенца забрали в больницу. Медики, осмотрев мать и ребенка, констатировали, что роды прошли благополучно, а все участники здоровы.