В Рособрнадзоре оценили идею отмены ЕГЭ для победителей олимпиад

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что не видит целесообразности в отмене ЕГЭ для победителей олимпиад, потому что, как правило, они стобалльники.

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«Существует миф, который навязан, что есть какой-то гениальный ребенок, который не может писать ЕГЭ. У нас все победители олимпиад высокого уровня, как правило, стобалльники. Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего. От самих победителей олимпиад к нам тоже жалоб не поступает», — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить победителей всероссийских олимпиад школьников от сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Тогда в Рособрнадзоре отметили, что ведомство всегда готово к обсуждению изменений в ЕГЭ, но для его отмены нужна проработанная альтернатива, которой пока нет.