В СПЧ ответили, будут ли отчислять из школы за плохое поведение

Детей можно будет исключить из учебного заведения за грубое общение с учителями и порчу имущества.

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Оспорить решение, вероятно, будет возможно в суде.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, директор Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства Владимир Иконников.

«Оценка поведения будет простой — "зачёт/незачёт". 99% ребят зачёт получат. Самая маленькая доля — те, кто ведут себя непотребным образом, портят имущество, грубо разговаривают с учителями, ведут себя неадекватно с учителями — возможно, получат незачёт, и тогда — отчисление из школы. Мы можем отчислить из школы за физкультуру, если получил двойку, за труд — почему за поведение не можем отчислить? Оценка будет ставиться не просто так учителем, а педагогическим советом. А прежде чем педагогический совет подойдёт к этому, классный руководитель, учитель будет общаться с родителем. А оспорить это решение, на наш взгляд, может только суд».

Минпросвещения разработает законопроект о введении оценки за поведение. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что такая мера должна быть объективной. Оценки за поведение выставлялись в школах Российской Империи и СССР. Их отменили в 1989 году.

20 марта 2024 года глава СПЧ Валерий Фадеев предложил вернуться к прежней системе оценивания. По его словам, дети с неудовлетворительной оценкой за поведение не должны быть допущены к выпускным госэкзаменам.

В июне министр просвещения Сергей Кравцов с предложением главы СПЧ согласился, но отметил, что вопрос допуска к экзаменам нужно обсуждать и не принимать «спонтанных решений».

В декабре идею о возврате оценок за поведение одобрил президент Владимир Путин.