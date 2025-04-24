Пункты проведения ЕГЭ откроют для детей с проблемами со здоровьем

Порядка 600 пунктов проведения ЕГЭ будут открыты на дому для тех выпускников, кто имеет проблемы со здоровьем. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

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"6 тысяч [пунктов проведения экзамена] у нас стабильная цифра в последние годы. Надо отметить, что у нас есть около 600 пунктов на дому. Это ребята, у которых есть проблемы со здоровьем. Специальная комиссия определяет возможность дать это право", - сказал он.

Музаев напомнил, что много лет есть право сдачи экзаменов в федеральных медицинских центрах, больницах, где ребята находятся на долгом стационарном лечении.

Основной период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач. Так, 23 мая пройдут экзамены по истории, литературе, химии, 2 июня - по обществознанию и физике, 5 июня - биологии, географии и письменной части по иностранным языкам. Экзамены по информатике и устная часть иностранных языков пройдут 10 и 11 июня. Резервными днями сдачи экзаменов определены 16-20 июня и 23 июня. 3 и 4 июля станут днями пересдач. Для ЕГЭ по русскому языку определено 30 мая, по математике базового и профильного уровней - 27 мая. Однако Минпросвещения РФ и Рособрнадзор предлагают установить дополнительные даты ЕГЭ-2025 по математике базового и профильного уровней - 26 мая и по русскому языку - 29 мая.