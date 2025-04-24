С какими вопросами школьники чаще стали обращаться к психологам

Московским школьникам в преддверии экзаменов все чаще требуется психологическая помощь, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на психолога городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) департамента образования и науки Оксану Корчагину.

Не только финальные учебные испытания, но и подготовка к ним сопровождается у детей тревогой и беспокойством. Поэтому в последние несколько месяцев увеличилось число обращений школьников к психологам — в первую очередь по поводу предстоящих экзаменов.

Среди основных страхов — риск получить мало баллов, подвести родителей, возможное ухудшение перспектив и невозможность удовлетворить амбиции. Соответственно, первая задача психолога в этом случае — стабилизировать эмоциональное состояние ребенка и помочь ему освоить навыки саморегуляции. Для этого используются разные техники расслабления и управления эмоциями, а также тайм-менеджмент.

Еще одна категория популярных запросов — выбор профиля обучения. Вопросы о специализации возникают уже у шестиклассников, и не все понимают, как соблюсти баланс между желаниями и перспективностью направления. Кроме того, школьников волнуют отношения со сверстниками и с родителями, и здесь психологи помогают разобраться в чувствах, развивать эмоциональный интеллект и уверенность в себе.

Бесплатно проконсультироваться у психолога по поводу воспитания и развития ребенка можно в ГППЦ департамента образования и науки Москвы по телефону 8-800-250-11-91 или онлайн на сайте gppc.ru.