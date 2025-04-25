Эксперт назвал процент ТВ-роликов, в которых есть образ многодетной семьи

Только 5% наиболее популярных телевизионных роликов сегодня показывают образ многодетной семьи, в которой три и более ребенка. Такие данные привел заместитель генерального директора компании Mediascope Виктор Пинчук на ежегодной всероссийской конференции "От года семьи - к веку семьи".

Mediascope проанализировал 850 наиболее популярных телевизионных рекламных роликов за 10 месяцев 2024 года. Как показало исследование, в подавляющем большинстве рекламных роликов (80%) присутствуют люди, но только в 23% этих роликов есть дети.

При этом в 26% тех роликов, где были люди, присутствовал образ семьи.

"В коммерческой рекламе почти всегда есть люди, но это обычно взрослые: 80% топовых роликов - это ролики с людьми. И всего лишь каждый пятый ролик - с детьми. Образ семьи - один из самых распространенных в рекламе (26%), практически каждый четвертый ролик использует образ семьи", - отметил Пинчук.

При этом если в ролике есть семья, то с большой вероятностью это будет семья с одним ребенком. Семьи с двумя детьми встречается реже. "Один ребенок в семье - это норма для 46% всех рекламных роликов, которые в топе, которые формируют, которые максимальное количество раз контактируют с аудиторией. Два ребенка в семье - это 39%. Три и более детей в рекламе в семье встречаются максимально редко - фактически многодетных семей в рекламе нет", - добавил эксперт.

В то же время, есть ролики, где много детей.

"С одной стороны, да, есть проблема, что только 5% - это демонстрация семьи, в которой три и более детей. С другой стороны, есть ролики, где три и больше ребенка означают не одну, а несколько семей, например, много родителей и детей на школьном празднике (7%). Или реклама показывает не братьев и сестер, а друзей и одноклассников (3%). То есть образ семьи и большого количества детей, он все же есть на телевизионном экране, это все же 15%. Но, тем не менее, это действительно поле для размышлений", - добавил Пинчук.

Наиболее часто в телевизионных роликах встречаются школьники.

"Обычно это несовершеннолетние дети и еще молодые родители, но без бабушек и дедушек. Полные семьи встречаются в роликах чаще, чем семьи с одним родителем. Школьников в рекламе снимают гораздо чаще, чем дошкольников", - заключил эксперт.

О конференции

Конференция организована Администрацией президента РФ, Институтом демографической политики им. Д. И. Менделеева при участии Совета Федерации и Министерства труда и социальной защиты РФ. Главная цель конференции - обсуждение государственной и общественной поддержки семьи как ключевого фактора сохранения и развития российской нации и государственности.