Психолог рассказала о вреде завышенных ожиданий в отношении детей

Психолог Екатерина Кольцова рассказала, что завышенные ожидания со стороны родителей могут помешать ребёнку на экзамене.

«Из-за груза ответственности он может наделать ошибок, которые в спокойной обстановке не сделал бы», — заявила эксперт в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, следует понимать, что ЕГЭ является просто экзаменом, и плохой балл — не конец жизни, а лишь один из её этапов.

Ребенку важно знать, что его любят и не отвернутся от него при любом результате, добавила психолог.

Ранее семейный психолог Ольга Латынцева рекомендовала создать позитивную атмосферу для ребёнка перед экзаменами.