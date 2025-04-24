Как помочь ребенку подготовиться к экзаменам

Подготовка к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) — это важный этап в жизни каждого старшеклассника, и для многих это становится настоящим стрессом. Важность этого экзамена в глазах школьника часто приводит к тревожности. Однако поддержка родителей в этот период может сыграть решающую роль в успешной подготовке и сохранении высокого уровня психологического благополучия подростка. Как помочь своему ребенку преодолеть этот нелегкий период, нам рассказала психолог, эксперт-практик, исследователь, автор собственных методик по работе с психологическими травмами Ника Болзан.

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Создание благополучной атмосферы в доме

Важно помнить, что для ребенка подготовка к ЕГЭ — это не только работа над знаниями, но и период активного стресса. Создание в семье атмосферы поддержки и заботы имеет ключевое значение. Психолог:

«Один из важнейших факторов — это уменьшение давления. Часто родители, переживая за будущее ребенка, начинают давить, навязывая свое видение идеального результата. В таких ситуациях подросток может терять уверенность в своих силах. Вместо этого лучше наладить открытое общение, прислушиваться к его переживаниям, не давая прямых оценок поведению».

Подготовка должна быть сбалансированной

Нужно помочь ребенку понять, что регулярные занятия важнее интенсивных ночных сессий перед экзаменами. В исследовании 2019 года установлено, что систематическая подготовка способствует снижению тревожности и улучшению академических результатов.

«Подготовка по четко установленному расписанию помогает школьникам и студентам справляться с внутренним стрессом и повысить эффективность обучения. Именно структурированная подготовка является ключевым элементом в успешной сдаче экзаменов, а также в сохранении высокого уровня психологического благополучия», — рассказывает психолог.

Режим сна и питания

Нехватка сна и неправильное питание могут снизить концентрацию и внимание, что влияет на качество подготовки. Не стоит забывать о важности регулярных перерывов. Часто подростки, поглощенные подготовкой, забывают отдыхать, что приводит к умственному и эмоциональному истощению. Ника:

«В такие моменты ребенок становится менее продуктивным, а стрессовые реакции усиливаются. Напоминайте старшекласснику о важности отдыха — не только физического, но и психологического. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, общение с друзьями и любимое хобби могут служить отличным способом снять напряжение и восстановить силы».

Поддержка близких

Также стоит обсудить с ребенком его страхи и тревоги, связанные с экзаменом. Часто подростки переживают, что не справятся, или что не оправдают ожиданий родителей. Наш эксперт:

«Важно показать, что результат — это не главное, а важен сам процесс и попытки. Ваша задача — помочь ребенку осознать, что ЕГЭ не определяет его ценность как личности. Поддержите его в моменты неудач, напомнив о предыдущих успехах и достижениях».

Работа над самооценкой

Это играет немалую роль в успешной подготовке к экзаменам. Уровень психологического благополучия ребенка напрямую зависит от того, как он воспринимает себя и свои способности. Поддерживайте позитивное отношение, хвалите за успехи, даже если они кажутся небольшими. Психолог:

«Это укрепит уверенность в себе и своих способностях справляться с задачами, что поможет не только подготовиться к ЕГЭ, но и выстроить здоровые механизмы для решения трудных ситуаций в будущем».

Помощь профессионала не помешает

Если же тревога становится слишком сильной, и ребенок начинает испытывать признаки стресса, такие как бессонница, тревожные мысли или физическое недомогание, стоит обратиться к психологу. Ника:

«Профессионал поможет подростку научиться справляться с эмоциями, а также снизить уровень стресса и тревожности. В исследовании 2024 года подчеркивается, что даже короткие сеансы с психологом могут значительно снизить уровень стресса и тревожности у студентов, помогая им лучше справляться с сложными экзаменами. Такой подход подчеркивает важность регулярной психологической поддержки в периоды сильного стресса для улучшения психоэмоционального состояния ребенка».

Ключ к успешной подготовке к ЕГЭ — это поддержка и внимание к психоэмоциональному состоянию подростка. Постепенная и сбалансированная работа, отдых, разговоры о переживаниях и забота о ментальном здоровье могут помочь ему не только успешно сдать экзамен, но и пройти этот этап в своей жизни, сохранив высокий уровень психологического благополучия, считает наш эксперт.