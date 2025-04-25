Как родители могут повлиять на ассортимент в буфетах школ

Родительская общественность сама может влиять на формирование списка пищевой продукции, которая поставляется в школьные буфеты. Об этом сообщила ТАСС директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся Государственного университета просвещения, профессор Валентина Иванова.

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Она пояснила, что существуют методические рекомендации Роспотребнадзора, которые предусматривают формирование предложений об улучшении питания в школах. В соответствии с этими рекомендациями решение вопросов питания школьников должно осуществляться при взаимодействии с общешкольным родительским комитетом. Так, при проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания детей могут быть оценены их вкусовые предпочтения, удовлетворенность ассортиментом.

"Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут явиться основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, ее учредителя и (или) оператора питания, органов контроля (надзора). Таким образом, родительская общественность имеет все возможности влиять на формирование ассортимента пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах", - объяснила эксперт.

Она также обратила внимание на то, что сейчас функционирует Система автоматизированного мониторинга школьного питания Минпросвещения. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние родительского контроля питания в школах и формировать рейтинг родительской оценки.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева направила главе Минпросвещения Сергею Кравцову обращение, в котором просит разъяснить, как происходит формирование перечня продуктов для продажи в школьных буфетах. В письме парламентарий отметила, что родителей тревожит явный перекос в представленном меню в сторону выпечки, фастфуда, сладостей и напитков с высоким содержанием сахара. Замминистра просвещения Ирина Шварцман сообщила ТАСС, что вопрос питания в школах стоит на особом контроле министерства, при этом контроль за качеством готовой продукции относится к полномочиям Роспотребнадзора.