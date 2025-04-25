Как родители могут повлиять на ассортимент в буфетах школ

Родительская общественность сама может влиять на формирование списка пищевой продукции, которая поставляется в школьные буфеты. Об этом сообщила ТАСС директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся Государственного университета просвещения, профессор Валентина Иванова.
Она пояснила, что существуют методические рекомендации Роспотребнадзора, которые предусматривают формирование предложений об улучшении питания в школах. В соответствии с этими рекомендациями решение вопросов питания школьников должно осуществляться при взаимодействии с общешкольным родительским комитетом. Так, при проведении мероприятий родительского контроля за организацией питания детей могут быть оценены их вкусовые предпочтения, удовлетворенность ассортиментом.
"Итоги проверок обсуждаются на общеродительских собраниях и могут явиться основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, ее учредителя и (или) оператора питания, органов контроля (надзора). Таким образом, родительская общественность имеет все возможности влиять на формирование ассортимента пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах", - объяснила эксперт.
Она также обратила внимание на то, что сейчас функционирует Система автоматизированного мониторинга школьного питания Минпросвещения. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние родительского контроля питания в школах и формировать рейтинг родительской оценки.
Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева направила главе Минпросвещения Сергею Кравцову обращение, в котором просит разъяснить, как происходит формирование перечня продуктов для продажи в школьных буфетах. В письме парламентарий отметила, что родителей тревожит явный перекос в представленном меню в сторону выпечки, фастфуда, сладостей и напитков с высоким содержанием сахара. Замминистра просвещения Ирина Шварцман сообщила ТАСС, что вопрос питания в школах стоит на особом контроле министерства, при этом контроль за качеством готовой продукции относится к полномочиям Роспотребнадзора.