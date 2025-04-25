В России создали робота для работы с детьми-аутистами

Ученые Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга представили нового робота «Диму» для психокоррекционной работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. Он обладает системой, позволяющей загружать различные обучающие программы и адаптировать их под потребности конкретного ребенка. Особенность разработки в том, что она способна объективно оценивать эффективность проводимых занятий, благодаря функции сбора статистики. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ им. Витуса Беринга.

В робота встроен конструктор образовательного контента, который позволяет педагогам-психологам самостоятельно создавать и модифицировать образовательные тесты без участия программистов. Это существенно расширяет возможности применения устройства в различных учреждениях.

Важным технологическим прорывом стала функция автоматического сбора и анализа статистики. Система записывает все результаты занятий: типы выполняемых заданий, количество правильных и неправильных ответов, динамику улучшений. Это дает возможность объективно оценивать эффективность работы с конкретным ребенком.

«Мы рассматриваем месячный цикл как диагностический. За это время становится понятно, помогает ли робот конкретному ребенку. Если есть объективный прогресс — продолжаем работу, если нет — ищем другие методики. Наша цель — реальная помощь, а не продвижение технологии ради технологии», — объяснил «Газете.Ru» руководитель исследования, доцент кафедры информатики и математики КамГУ им. Витуса Беринга, руководителя центра ИТ-компетенций Александр Рязанцев.

Робот «Дима» полностью изготовлен при помощи 3D-печати на оборудовании. Корпус робота выполнен из прочного ABS-пластика. Внутри размещен мини-компьютер размером 10×10 см и толщиной 3 см. К нему подключен модуль управления серводвигателями, отвечающими за движение робота.

В планах команды — сертификация робота как учебного пособия и внедрение курса образовательной робототехники в программу подготовки психологов.