В Госдуме предложили решение проблемы буллинга в школах

Они не должны быть штатными сотрудниками учебного заведения.

Это поможет обеспечить справедливость и объективность при урегулировании конфликтных ситуаций.​ Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Внешняя медиация — это как часть решения вопросов буллинга в школе. Это не психологи, а медиаторы. Психологи — о том, что вы хотите об этом поговорить, он с тобой проговорит проблему, проживёт. Медиатор — про решение проблемы. Самые лучшие варианты решения проблем с травлей в школе — это когда выстроена система именно внешней медиации. Когда всё закрывается в рамках одного коллектива, существует соблазн не выносить сор из избы. Если выстроена система внешней медиации, когда специально обученные люди приезжают в школу, и они не внутри ситуации, не знают, кто из какой семьи, кто заслуженный учитель, кого трогать нельзя и разбираются в ситуации».

Ранее в Госдуме заявили, что курс «Семьеведение» пройдёт каждый школьник. Уроки будут обязательными. Подростки научатся основам брака, отметила Буцкая.