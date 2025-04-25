В России появился тренд на заказную травлю среди детей

Буллинг в России превратился из психологической особенности в детской среде в заказную травлю в школах и на улицах в регионах. Об этом сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на Всероссийском совещании для региональных министров образования, которое проходит в Севастополе.

"У нас развивается деструктивная культура. Все знают, что есть буллинг, травля, иначе говоря. Сейчас мы увидели новый тренд - заказ на буллинг. Появился спрос и предложение на заказную травлю в школах, на улицах", - сказал Новиков.

По его словам, в настоящее время травля детей - не просто психологический эффект в детской среде, она превращается в услугу среди детей в стране.