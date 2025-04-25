Как справляться с двойней, тройней, погодками и не сойти с ума

Воспитание детей — это всегда вызов, а когда речь идет о двойне, погодках или даже тройне, задача становится еще более сложной. Дети могут иметь разные характеры, потребности и ритмы жизни, что требует от родителей особого подхода. Воспитывая малышей одинакового возраста, важно правильно организовать жизнь семьи и при этом сохранить стойкость. Как все успеть и самой не сойти с ума? Своим опытом с нами поделилась продюсер, эксперт по продажам, мама двух дочерей Анна Осыкина.

«Как быть родителем двойни, тройни..? Я часто задумывалась об этом сама, пока у меня была одна дочка, а также параллельно наблюдала за жизнью подруги с погодками. А после и у меня появился еще один малыш, и жизнь заиграла новыми красками! У меня уже не осталось времени на рассуждения, и появилась гонка за завтраком или хотя бы обедом», — говорит наш эксперт.

Грамотное планирование

Несмотря на то, что двойняшки или погодки могут быть близки по возрасту, у каждого ребенка свой характер и потребности. Важно учитывать их индивидуальные особенности, но и находить время и любовь для обоих. Это поможет укрепить вашу связь с детьми и сведет на нет ревность между ними.

Когда у вас не один, а несколько детей примерно одинакового возраста, дел и забот становится в разы больше. Одной из главных задач для мамы становится грамотная организация повседневной жизни. По словам эксперта, после рождения еще одного ребенка стало гораздо сложнее справляться со всеми делами, а родственников, бабушек и нянь не было. Но в какой-то момент она взяла себя в руки и поняла, что справится, ведь все же справляются. Вот что ей помогло организовать быт и успевать заниматься и детьми, и домом, и собой.

Планирование — четкое ведение графика задач по приоритетности, без перегруза дней, чтобы точно сделать по плану все. Режим детей — еда, сон, прогулка, ванна каждый день в одно время — как ритуал. Заготовки — выделить на это один день, и можно всю неделю не жить у плиты. Раз в месяц стабильно устраивать «день мамы» — когда с утра до ночи муж сидит с ребенком или подруга, а вы делаете все, что вам угодно, от сна в отеле, до маникюра или обычной прогулки в парке и ужине в кафе наедине с собой. Понимание, что все временно и этот этап нужно просто принять. Гаджеты и бытовая техника — сушильная машина, мультиварка, гриль и т. д. серьезно упростят вашу жизнь. Сортировка важности бытовых задач — например, гладить нижнее белье, но не гладить постельное белье и полотенца. Вечером подготовка ко сну начинается за 2 часа — в это время лучше читать или слушать сказки, убирать игрушки, «нет» активным играм, чипсам на ночь и т. д.

«Да, звучит, возможно, слишком идеально, и вам кажется, что так невозможно, но это система, и вы можете ее наладить!» — утверждает мама двух детей.

Режим дня — всему голова

Еще один важный момент — наладить правильный режим дня, который тоже должен стать системой и для мамы, и для детей. Ежедневный распорядок помогает укрепить здоровье, нервную систему, умственное и физическое развитие детей, а также приучает их к определенному ритму жизни. Вот пример одного дня из жизни мамы двух дочерей:

1. Девочки встают в 7—8 утра:

«Не скажу, что радостно, потому что, конечно, кричат, психуют, в этот момент я даю им „проснуться“ и успокоиться»«, — рассказывает наш эксперт.

2. После этого дочки переодеваются, умываются, чистят зубы. Иногда с истериками, но куда без них?

3. Дальше дети завтракают.

4. С утра лучше выйти на прогулку, чтобы выпустить пар и лишнюю энергию оставить на улице.

5. После прогулки игры дома.

6. Затем обед и дневной сон с 13:00 до 15:00.

7. Пока дети спят, мама может заняться делами — работать, сделать что-то по дому, заказать продукты и т. д.

8. После сна у детей перекус.

9. Дальше девочки заняты играми, мамам в это время может заняться домашними делами.

10. Прогулка с 18:00 до 19:00.

11. После улицы дети ужинают и играют дома.

12. В 21:00 дочери идут спать:

"При этом попить и пописать несколько раз — это норма каждого ребенка, здесь главное стараться не реагировать и продолжать делать свои дела», — советует эксперт.

13. Дальше время для мамы:

«Я быстро прибираю бардак, отправляю белье в стирку, убираю посуду, ставлю в мультиварку кашу вариться и оставляю на подогреве, чтобы утром все было готово. Далее работаю, делаю свои дела и ложусь спать», — комментирует эксперт.