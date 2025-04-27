О каких игрушках мечтали все советские дети

Основой счастливого детства в СССР было мирное небо над головой, полная семья и жизнь в справедливом обществе. Но это по версии взрослых. Дети выдвигали свои условия для счастья – «игрушечные». Вспоминаем «счастливые» игрушки советского детства.

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Кубик Рубика

У советского школьника не было «айфонов», «айподов» и «сони плейстейшн». Все это воплощал в себе кубик Рубика – главный объект желания начала 1980-ых. Культ этой головоломки строился на пяти элементах – неоновых цветах, сладковатом запахе пластика, приятном скрипе при собирании и неповторимом «энергономичном» чувстве объема, которое возникало в пальцах рук. Но главной была мантра – формула сборки: «лево – фасад-верх-право-фасад». Что-то в этом роде…

За рулем

Культовый советский автосимулятор был мечтой любого советского мальчишки. Для сегодняшних детей управление магнитной машинкой по крутящемуся кругу с примитивной разметкой воспринимается примерно так, как для владельца смартфона переговоры по рации времен Первой мировой войны. Но тогда это было самым продвинутым «игровым» девайсом. Кстати, машинкой можно было управлять на 3 скоростях.

Снегокат «Чук и Гек»

Объект желания всех школьников Советского Союза, живущих в регионе, где зимой бывает снег. Самая технологичная альтернатива «консервативным» санкам: снегокат имел руль, благодаря которому можно было совершать больше маневров на снежной горке. Правда, развлечение с этим снарядом имело серьезный побочный эффект, точно выражаемой русской народной мудростью: «Любишь кататься – люби и саночки возить». Последнее – в случае с почти десятикилограммовым «Чуком и Геком» было сложно исполнить.

Игра «Электроника – Ну, погоди!»

Главный игровой гаджет 1980-ых. Волк должен поймать в корзину как можно больше яиц, «поставляемых» курами с четырех сторон. За каждое пойманное яйцо засчитывалось очко, за каждое разбитое яйцо – очко отнималось. Набрав 200 очков, игрок получал призовую игру. Во время игры периодически в верхнем углу экрана являлся заяц, и тогда можно было заработать бонусные очки. Интересно, что среди советских психологов возникали вопросы к «Ну, погоди!»: было мнению, что дети в процессе игры начинают себя ассоциировать с негативным персонажем – волком, и что это может сказаться на правильности их социальных установок.

Немецкая железная дорога

Каждый советский ребенок мечтал о железной дороге, сделанной в ГДР. Она представляла собой комплект из моделей реальных поездов, вагонов, рельсов, стрелок, ж/д переездов, семафоров, вокзалов, домов, мостов. И всей этой альтернативной реальностью можно было управлять пультом управления. Восточногерманский бренд PIKO, который являлся самым известным в СССР производителем детских железных дорог, вызывал трепет у советских школьников поболее, чем сегодняшние Sony Playstation или Xbox. Базовый комплект, самый простой, стоил порядка 20 рублей, а стоимость самых навороченных версий доходила до 50 рублей - чуть меньше половины средней зарплаты.

Пятнашки

Главная головоломка в Советском Союзе, которую в начале 1980-ых годов можно было найти в кармане почти любого школьника младших классов. Собственно освоить «пятнашки» можно было за час-полтора. Затем, когда секрет был разгадан, головоломка уже не столько бросало вызов детского интеллекту, сколько выполняла роль тренажера для указательного пальца. У «пятнашек» была одна особенность – спустя неделю активной эксплуатации терялись одна-две фишки. После этого школьник менял функцию игры: главным становилась коробочка, в которую ребенок использовал в качестве кошелька для мелочи.