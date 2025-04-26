Какие нейросети будут обучать школьников в России

В школах России собираются использовать только нейросети, созданные и обученные внутри страны. Об этом сообщили на Всероссийском совещании министров образования в Севастополе. Как подчеркнули участники, такой искусственный интеллект (ИИ) должен учитывать российские ценности и работать на отечественных цифровых платформах.

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Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что нейросети должны помогать детям, а не подменять собой их труд. При этом важно, чтобы искусственный интеллект общался с учениками корректно и был понятен в национальном контексте.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия уже имеет собственные генеративные нейросети, такие как GigaChat и YandexGPT. Эти разработки, по его словам, способны конкурировать на мировом уровне. При этом он подчеркнул, что использование зарубежных ИИ может нести риски из-за разницы в культурных кодах и идеологиях.

Чтобы российские нейросети обучались на понятных пользователю данных, власти решили создать единое хранилище информации. Туда планируют загрузить советские фильмы, которые, по мнению чиновников, формируют нужную систему ценностей. Это должно помочь избежать влияния голливудской продукции, которая, как считает руководство страны, активно продвигает чуждые идеи через массовую культуру.