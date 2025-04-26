Научные данные подтверждают эффективность простых дыхательных упражнений в снижении тревожности у подростков, готовящихся к важному экзамену. Исследование, проведенное в Турции среди восьмиклассников, демонстрирует, что специально разработанная программа дыхательной гимнастики, реализуемая в рамках учебного процесса за три месяца, способствует созданию психологической устойчивости у учеников, что особенно важно в условиях высокого экзаменационного давления.

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Успехи в системе образования во всем мире тесно связаны с результатами государственных экзаменов, которые зачастую определяют дальнейшую образовательную траекторию и социальный статус. В Турции централизованный экзамен, открывающий путь к престижным школам и университетам, вызывает значительный стресс у школьников, причем уровень тревожности перед сдачей достигает таких масштабов, что влияет на реальные результаты.

Летние исследования показали, что тревожность при сдаче экзаменов связана с ухудшением успеваемости, при этом на показатели тестирования влияет до 20 процентов различий, вызванных психологическими факторами. Более того, исследования указывают, что положительная самооценка выступает важнейшим защитным механизмом, способным снизить уровень тревожности. замыкание этого механизма в рамках школьной подготовки стало объектом внимания ученых несмотря на то, что большинство работ сосредоточено на старших классах и студентах вузов. Работа по изучению эффективности дыхательных упражнений в контексте средних школ стала важной частью расширения этих знаний.

Психолог Дэрья Уйсал подчеркнула, что экзамены остаются психологической нагрузкой, вызывающей у учеников не только беспокойство, но и физический дискомфорт. Она указала, что целью исследования было определить, может ли комбинация дыхательных техник и сознательного управления дыханием помочь учащимся снизить тревожность и повысить самооценку, создавая тем самым более благоприятную психологическую основу для прохождения экзаменов.

В исследовании приняли участие 162 ученика восьмых классов, разделенные на контрольную и экспериментальную группу. Экспериментальная группа выполняла специально разработанную программу из восьми недель, состоящую из двух тренировок в неделю по 15–20 минут, проводимых под руководством физиотерапевта. Основной акцент делался на дыхательные упражнения, такие как диафрагмальное дыхание, дыхание льва, дыхание утверждения, а также методы расслабления и когнитивной перестройки.

Перед началом и после проведения программы участники проходили стандартные психологические тесты: шкалу самооценки Розенберга и шкалу тревожности по тесту Спилбергера. Полученные результаты показали, что у учеников, прошедших дыхательную гимнастику, показатели тревожности снизились в среднем на 5,05 баллов, что свидетельствует о значительном уменьшении уровня тревоги перед экзаменом. В то же время уровень самооценки увеличился, но изменения оказались статистически недостоверными, что указывает на необходимость дальнейших исследований.

В одном из отзывов шестиклассник заявил:

«Когда я делал дыхательные упражнения, мне стало легче, я перестал бояться и мог лучше сосредоточиться».

Авторы работы отмечают, что дыхательные упражнения особенно эффективны, потому что помогают стабилизировать автономную нервную систему, снижая физиологические проявления стресса, такие как учащенное сердцебиение и повышенное кровяное давление. Кроме того, при регулярной практике происходит стабилизация эмоционального состояния, развитие навыков саморегуляции и концентрации внимания, что крайне важно в ситуации подготовки к экзаменам.

Международные специалисты сходятся во мнении, что подобные подходы, основанные на простых упражнениях, могут стать важной частью профилактических и поддерживающих программ по охране психического здоровья подростков.