Как контролирующие ЕГЭ родители смогут помочь выпускникам

Допуск родителей на ЕГЭ для контроля за процедурой его проведения поможет Рособрнадзору собрать статистику жалоб на экзамен и быстро решить возникшие проблемы выпускников. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«В этом году впервые у нас допущены в пункт проведения экзамена представители родительских комитетов. У этого родителя будет специальная ведомость, которую он будет заполнять. Мы в информационных системах после экзамена каждую жалобу будем официально видеть, она будет занесена в систему. Со всех пунктов у нас соберется статистика, а не отзывы и впечатления, ощущения отдельно взятого блогера, который считает, что во всех 7 тыс. пунктов в 50 тыс. аудиторий происходит "что-то невероятное», — сказал он.

Руководитель Рособрнадзора уточнил, что эту статистику ведомство будет публиковать.

«Если кто-то хочет, чтобы его жалоба - до, в течение или после экзамена - моментально была рассмотрена и на нее было быстрое реагирование, реальное решение, а не хайп вокруг проблемы, то мы этот механизм создали, апробировали на досрочном этапе [ЕГЭ]», — подчеркнул он.

Музаев обратил внимание, что перед основным этапом ЕГЭ Рособрнадзор проведет большое обучение для родителей, которые будут контролировать проведение экзамена. Кроме того, ведомство для контроля за процедурой ЕГЭ использует площадки, связанные с ЕГПУ, где родитель или участник экзамена может оставить жалобу, и Рособрнадзор будет в режиме реального времени ее отрабатывать, добавил он.

«То есть эти два механизма поспособствуют быстрому решению проблем участников экзамена», — уточнил Музаев.

Он также отметил, что если брать резонансные истории 10-летней давности, то много говорилось о содержании ЕГЭ, вопросах с вариантом одного ответа, о том, что нет устной части в английском языке и т. д. Сейчас критика ЕГЭ переросла из области содержательной в область комфорта или не созданных условий.

«Исходя из единичных случаев прошлого года, я хочу подчеркнуть, [что] не было ничего массового, хотя обсуждения были очень массовые, мы еще раз провели соответствующую работу», — заверил руководитель Рособрнадзора.

Ранее он сообщал, что родителям выпускников запрещено быть наблюдателями в том пункте проведения экзамена, где работу пишет их ребенок.

Даты основного периода ЕГЭ

Основной период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач. Так, 23 мая пройдут экзамены по истории, литературе, химии, 2 июня - по обществознанию и физике, 5 июня - биологии, географии и письменной части по иностранным языкам. Экзамены по информатике и устная часть иностранных языков пройдут 10 и 11 июня. Резервными днями сдачи экзаменов определены 16-20 июня и 23 июня. 3 и 4 июля станут днями пересдач. Для ЕГЭ по русскому языку определено 30 мая, по математике базового и профильного уровней - 27 мая. Однако Минпросвещения и Рособрнадзор предлагают установить дополнительные даты ЕГЭ-2025 по математике базового и профильного уровней - 26 мая и по русскому языку - 29 мая.