В России заявили о готовности проработать новый вариант ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о готовности ведомства проработать проект о новом варианте Единого государственного экзамена (ЕГЭ), включающем в себя информатику и физику. Его слова приводит ТАСС.

«Мы будем ждать предложения от Минцифры, обязательно его рассмотрим и совместно будем прорабатывать», — заявил он.

При этом Мурзаев поспешил успокоить выпускников 2025 и 2026 года, подчеркнув, что их новый формат не коснется. По его словам, на разработку инициативы может уйти несколько лет. Он пояснил, что требуется достаточное количество времени, когда речь идет о новой модели экзамена.

«Все должны понимать — должны быть разработаны стандарты, под это должны быть сделаны учебники, рабочие программы, учителя [должны быть] обучены работать с новыми документами», — резюмировал он.

Ранее Мурзаев заявил, что Рособрнадзор не считает целесообразным отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для победителей олимпиад.

«Для них преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего», — подчеркнул он.

До этого Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о зачислении в вуз учащихся колледжей на схожую специальность без ЕГЭ.