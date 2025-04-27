Почему россияне хотят, чтобы дети начинали работать с 14 лет

Все больше родителей высказываются за раннее приобщение детей к труду: четверо из десяти считают, что ребенок может начать подрабатывать с 14 лет. Но найдется ли работа?

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В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 родителей детей в возрасте от семи до 16 лет.

«Все больше родителей поддерживают раннюю социализацию подростков. Доля тех, кто считает допустимым труд до наступления 16 лет, выросла на восемь процентов за год и составила 52 процента, — рассказывает руководитель исследовательского центра портала Наталья Голованова. — Четыре процента родителей считают, что ребенок может начинать работать до 12 лет, а девять процентов допускают труд с 12–13 лет. Наиболее распространено мнение, что подработка возможна с 14– 15 лет — это заявили 39 процентов опрошенных».

Как пояснила Наталья Викторовна, общественное мнение находит отражение и в законодательстве. Недавно, например, приняты поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие право работодателей привлекать детей с 14 лет к работе в выходные на летних каникулах.

Вагон ограничений

«Согласно Трудовому кодексу (ТК), дети в России имеют право работать даже не с 14 лет, а раньше. Но тот же ТК налагает массу ограничений, — пояснил юрист Московской коллегии адвокатов Игорь Фоминский. — Гипотетически, согласно статье 63 ТК, подростков до 14 лет можно привлекать для работы в производстве кино, театре, цирке. Но принять на работу их могут только при наличии разрешения родителей (или опекунов) и органов опеки».

Как пояснил эксперт, в 14– 15 лет подросток может быть принят на так называемую легкую работу — не причиняющую вреда его физическому и нравственному развитию и, конечно, здоровью. Больше того: в 14 лет еще требуется разрешение на работу одного из родителей либо опекунов и органов опеки. А в 15 работник уже может подписывать договор самостоятельно.

«Согласно статье 265 Трудового кодекса, для подростков запрещены работы с вредными или опасными условиями труда, подземные работы, работы, выполнение которых может причинить вред нравственному развитию: игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, токсическими препаратами, материалами эротического содержания, — рассказывает Игорь Фоминский. — Подростки не могут переносить и даже передвигать тяжести. До 18 лет молодой человек не сможет трудиться на большинстве производств и в сельском хозяйстве. Ему, по закону, даже пастухом в деревне нельзя быть. Также подросток не может работать на должности, предполагающей материальную ответственность».

В итоге, как пояснил эксперт, даже здоровый 17-летний парень, который сильнее папы, не может устроиться грузчиком, которые требуются всегда. Не посадят его и на кассу в общепите. Не будет он работать экспедитором или барменом в кинотеатре — попкорн, газировку и пиво продавать.

Подай-принеси

Кем же работать в Москве подростку? Ну, например, курьером — доставлять заказы весом не больше двух кило. График гибкий — можно работать утром, днем или вечером. Зарплата — от 25 тысяч в месяц. Можно поработать и промоутером — раздавать листовки, расклеивать объявления и раскладывать рекламу по почтовым ящикам. Некоторые работодатели оплачивают проезд. Зарплата — от 20 тысяч в месяц. С 16 лет можно устроиться гардеробщиком или билетером — в театры, музеи, концертные залы. Чаще всего работать нужно на мероприятиях, в том числе в выходные. Средний заработок — 15–20 тысяч рублей. Также подросткам предлагают подрабатывать в пунктах выдачи заказов, салонах красоты, игровых комнатах в качестве помощника администратора. Основные обязанности — выдавать заказы, раскладывать и упаковывать товар, поддерживать чистоту. 20– 25 тысяч в месяц заработать вполне реально. Иными словами, работа для подростков, как правило, скучная и не слишком хорошо оплачивается. Почему?

Законы пора менять

«Трудовое законодательство в отношении подростков было сформировано во времена СССР и обуславливалось идеологически, — рассказывает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Ведь в царской России, да и в Европе, дети могли работать и в восемь лет, причем на тяжелых, разрушающих здоровье работах. СССР же ставил амбициозную цель — резко увеличить человеческий капитал. Для этого ввели обязательное среднее образование. Хочешь не хочешь, а ФЗУ (фабрично-заводское училище) или ПТУ (профессионально-техническое училище) окончишь. Иными словами, молодых людей буквально заставляли учиться, а работа была скорее факультативной. Это абсолютно правильная с точки зрения развития общества позиция: пусть человек сначала получит какую-то квалификацию, а потом работает. Но эта позиция требует корректировки — с учетом сегодняшних реалий».

По данным Института развития предпринимательства и экономики, более 90 процентов компаний сталкиваются с нехваткой сотрудников. Численность трудоспособного населения России достигла исторического максимума в 90 млн человек в 2006 году, и с тех пор постоянно снижается. Ежегодно рынок труда теряет в среднем 600 тысяч человек. По оценкам правительства России, к 2030 году для нормальной работы экономики нужно будет дополнительно найти около 11 млн человек. Пожилых в экономику уже призвали, увеличив на пять лет возраст выхода на пенсию. Теперь — дело за подростками.

«Трудовое законодательство в их отношении придется делать более гибким. Простой пример: любой подросток 14–15 лет обычно разбирается в смартфоне лучше, чем человек в возрасте «50 плюс». Он со смартфоном буквально вырос. Так почему бы тем же подросткам не разрешить работать, скажем, администраторами в салонах мобильной связи. Кстати, это одна из самых распространенных в Москве вакансий. Пусть дети бабушкам объясняют, куда нажимать, — рассуждает Виктор Кудрявцев. — Возможно, следует снять ограничения и на многие профессии, связанные с ИT. Ведь, давайте уж честно, подросток, часами играющий на компьютере, — обычное дело. Так почему бы ему вместо всяких монополий и стрелялок не предложить работу тысяч за сто в месяц с возможностью профессионального роста? Чего он зря у компьютера торчит?»

Одна из главных, помимо законодательства, проблем подростковой занятости — это малоинтересность самой предлагаемой работы.

«Разносить объявления, мыть пол в кафе, раздавать флаеры у метро — это, во-первых, неинтересно, а во-вторых, не дает подростку никаких навыков — кроме, разве что следования трудовой дисциплине. Такая работа не развивает. Но вот, условно, веб-дизайнер, создатель простеньких компьютерных программ или приложений, составитель резюме — это уже интереснее. И перспективнее: тут думать надо. Именно в сфере такой вот «удаленки» и нужно пересматривать законодательство, — считает Виктор Кудрявцев. — Появилась масса специальностей, где не нужно ни уголь рубить, ни мешки с сахаром таскать, ни в горячем цеху тяжести ворочать. Вот и нужно подросткам дать возможность по этим специальностям работать».

Прямая речь

Владимир Рожков, проректор Академии труда и социальных отношений:

«Менять законодательные нормы в сфере трудоустройства подростков я бы не стал. Все-таки они возникли не на пустом месте. А стоит изменить, на мой взгляд, две вещи. Первая: вернуть УПК — так называемые учебнопроизводственные комбинаты, где молодые люди раз в неделю осваивают какую-то профессию, но, что намного важнее, элементарно учатся работать руками. Парни, например, что-то вытачивают на станке, а девушки учатся, скажем, варить или шить. Поверьте, это пригодится — по себе знаю. Второе: нужно менять психологию работодателей. На фоне дефицита рабочей силы они должны научиться понимать простую вещь: подростки, пришедшие к ним подрабатывать, — это их кадровый резерв. Поэтому не ленитесь с ними работать: показывать, как все устроено, знакомить с сотрудниками, вводить в тонкости производственного процесса. Я сам, например, сначала подрабатывал, а потом работал на авиаремонтном заводе в Хабаровске. Я еще в детстве понял, что и как там устроено».

А них вот так

В Германии несовершеннолетние могут работать с 13 лет (с согласия родителей). Например, помогать в уборке урожая (не больше трех часов в день) или разносить газеты, или собирать мячи на теннисном корте (не больше двух часов). В 15 лет можно работать четыре недели подряд на каникулах. Также подростки могут работать на стройке.В США подростки до 13 лет могут разносить газеты, присматривать за детьми, работать в бизнесе при условии, что в нем заняты его родители. В 14 лет могут работать на телефоне, доставлять некоторые продукты на заказ, выполнять черновую работу в магазине и в общепитах, также им разрешено продавать билеты в кинотеатрах.В Великобритании подростки имеют возможность работать с 12 лет. Чаще всего несовершеннолетние англичане устраиваются работать в магазины и небольшие кафе.

Кстати

Москвичи с 14 лет могут обратиться в специализированный центр занятости «Моя карьера»: ул. Сергия Радонежского, 1, стр. 1. Ст. м. «Площадь Ильича» или «Римская». Телефон 8 (495) 870-44-44. Сайт mycareer.moscow.

Карьерный консультант подберет подходящие вакансии согласно пожеланиям и компетенциям подростка. Чаще всего вакантные места для молодежи предлагают организации, которые ищут сотрудников на временную работу, с гибким графиком или частичной занятостью. С собой в центр достаточно взять только паспорт.