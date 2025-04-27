Пойдет ли на пользу детям введение новых школьных норм

С 1 сентября 2025 года в школах введут строгие нормативы времени на выполнение домашних заданий для младшеклассников. «Вечерняя Москва» узнала у заслуженного учителя России Александра Пименова, принесет ли это пользу детям.

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Строгий учет

Первоклассники будут тратить на уроки не более одного часа в день, ученики вторых-третьих классов — до полутора часов, а четвероклассники — максимум два часа. Контрольные работы не должны превышать 10 процентов от общего количества уроков, задания обязаны публиковать в электронном журнале до конца учебного дня, а администрации школ будут следить за совокупной нагрузкой детей.

Педагоги не удивляются: подобные нормы существовали и раньше.

«Аналогичные ограничения уже прописаны в СанПиНах, — отмечает исполнительный директор Ассоциации школьного кластера, заслуженный учитель России Александр Пименов. — Но кто будет контролировать соблюдение норм? К тому же польза, которую дети получат от выполнения задания, зависит уже от учителей. Если один педагог задает на дом творческий проект, а другой — механическое переписывание учебника, время выполнения может быть одинаковым, но ценность — совершенно разная».

По мнению специалиста, корень проблемы глубже — учителя до сих пор не определились, зачем вообще нужны домашние задания.

«В текущей системе образования ими часто стараются компенсировать материал, который ребята не успели освоить на уроке. Существуют и практики, в которых педагоги и вовсе избавились от домашних заданий, — объясняет Пименов. — Я же считаю, что домашняя работа важна, но при условии, что ребенок выполняет ее осознанно».

В своей практике Александр использовал методику, заимствованную у Макаренко, — наделял детей ответственностью, при этом предоставляя им право выбора.

«Я составил список из 12 вариантов домашних заданий и предложил ребятам самим решить, какое из них они хотят выполнить, — вспоминает учитель. — Произошло удивительное: дети сами начинали работать больше, потому что им было интересно. Творческое задание на 3 часа воспринимается как удовольствие, а 20 минут пересказа параграфа из учебника — как пытка».

Только с интересом

Эксперты считают, что введение нормативов — попытка, так сказать, лечить симптомы, игнорируя причину заболевания. Учителя должны давать такое домашнее задание, выполнение которого будет приносить пользу, при этом будет интересным.

«Первоклассник действительно не может больше часа тратить на домашнюю работу из-за возрастных особенностей. Старшеклассник же может продуктивно работать и три часа, если задание соответствует его интересам, — делится опытом Пименов. — Я видел, как дети забывали о времени, увлекаясь проектами. Но для этого нужны переподготовка педагогов, свобода методик и ресурсы для творческих заданий, в том числе время. Только тогда домашка станет не повинностью, а продолжением увлекательного обучения — и вопрос о нормативах отпадет сам собой».

Прямая речь

Борис Деревягин, независимый аналитик в сфере образования:

«Главная проблема — в отсутствии индивидуального подхода к обучению. Дети усваивают материал с разной скоростью — кому-то хватает 15 минут, другому нужно три часа. Цель образования — найти баланс между качественным усвоением знаний, сохранением психического здоровья и социальной адаптацией».

Подробно о том, кто будет контролировать объем заданного на дом и что делать, если одному ребенку нужно больше регламентированного времени, а другому меньше — в материале «Вечерней Москвы».