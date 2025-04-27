Инженер: что нужно делать школьникам, чтобы им стать

Инженер — одна из самых востребованных профессий, которая позволяет создавать что-то новое и улучшать качество жизни людей. Методист по физике «Онлайн-школы №1» Вероника Фролова в разговоре с «Газетой.Ru» дала несколько рекомендаций школьникам, которые мечтают стать инженерами.

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Профессия инженера разнообразна: можно проектировать дома и ракеты, а можно писать компьютерные программы и автоматизировать производственные процессы.

«Когда слышишь слово "инженер", в первую очередь думаешь об инженерах-конструкторах. В голову приходят имена изобретателей, таких как Архимед или Леонардо да Винчи. Но изобретатели нужны и сейчас: ежедневно инженеры-конструкторы трудятся над созданием новых ракет, самолетов, машин, бытовых устройств вроде холодильников или посудомоечных машин», — объясняет эксперт.

Кроме того, можно стать инженером-строителем, программным инженером, горным инженером, биоинженером, инженером-химиком и так далее. Чтобы четко понимать, каким инженером ты хочешь стать, подробно изучи каждое направление.

Фролова подчеркивает, что инженерные профессии требуют развитую логику и аналитическое мышление. В этом помогут задачки на логику, шахматы и программирование.

«Инженерные профессии хороши тем, что они дают понимание того, как устроен современный мир», — говорит она.

Однако важно помнить и об ответственности инженера, ведь от точности его расчетов порой зависят жизни людей. Для того чтобы никогда не ошибаться в цифрах, стоит сделать особый упор на углубленное изучение математики. В этом могут помочь как уроки с репетитором, так и самостоятельные занятия. Например, на YouTube-каналах различных школ часто представлены обучающие видеоуроки по алгебре, тригонометрии и геометрии, просмотр которых значительно повысит твои скиллы.

Начать знакомство с профессией можно с домашних занятий. Это поможет понять, подходит тебе данная специальность или нет.

«На маркетплейсах есть огромный выбор конструкторов. Можно собрать как простейшую электрическую цепь, так и сложные устройства, требующие пайки (например, радио, тетрис). Некоторые наборы предполагают обучение основам программной инженерии», — рекомендует Фролова.

Также методист советует посещать кружки и секции технической направленности, где можно попробовать себя в инженерном деле под руководством наставников.

Эксперт подчеркивает, что для углубления интереса стоит посещать интерактивные музеи и выставки, посвященные науке, космонавтике, авиации и железным дорогам.

«Старшим школьникам будет интересно почувствовать себя инженером и поучаствовать в инженерных соревнованиях, таких как Национальная технологическая олимпиада», — добавляет она.

Фролова напоминает о том, что в стандартный набор предметов ЕГЭ для поступления в технический вуз входит русский язык, математика, физика и информатика.

«Для успешного поступления в вуз всегда приветствуется более глубокое изучение физики, чем это заложено государственной итоговой аттестацией», — подчеркивает методист.

Инженерные профессии доступны и тем, кто окончил 9 классов. Абитуриенты могут поступить в технический колледж, где получат базовые практические навыки для будущего обучения в вузе.